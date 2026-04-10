Basketbalistky Mersinu ovládly Eurocup i přes těsnou porážku v odvetě finále

V minulých sezonách Mersin patřil k nejlepším týmům v Evropské lize, v níž před rokem došel až do finále, ve kterém podlehl USK Praha. Stříbrné medaile získal také v roce 2023, kdy na pražské Královce v souboji o titul nestačil na Fenerbahce Istanbul.
K triumfu v Evropském poháru pomohla Mersinu výrazně Kennedy Burkeová, která ve finálových zápasech měla průměr 21 bodů a osm doskoků. Americká rodačka, jež nedávno získala turecké občanství, byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou.
Eurocup žen
Finále - odveta
Mersin - Athinaikos 75:77