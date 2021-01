EuroCup v Brně. Soupeři jsou jinde, ale třeba to vyjde, doufá Březinová

Brňanky před turnajem okusily vyšší tempo, které je na mezinárodní scéně čeká, když v posledním ligovém utkání narazily na euroligové USK Praha. Jasná porážka 59:87 hráčky nerozhodila. „Trenér nás po zápase pochválil, že jsme dodržely plán, protože na ten zápas jsme se takticky hodně připravovaly. Nastavily jsme si úroveň, jak ty eurocupové zápasy budou přibližně vypadat, ať už kvalitou, nebo naší přípravou,“ podotýká Beránková.

Zápasy KP Brno Úterý 18.00

KP Brno – Gorzow (Polsko) Čtvrtek 18.00

KP Brno – MBA Moskva (Rusko) Pátek 18.00

KP Brno – Elazig (Turecko)

K úspěchu proti zahraničním protivníkům má Královopolankám kromě taktické přípravy a soudržnosti pomoci také posila na postu pivotky. Reprezentantka Renáta Březinová už má v KP za sebou tři duely, zatím však s novým týmem společný rytmus hledá. Průměrně střílí osm bodů na zápas. „Je pravda, že jsme si na Břízu musely zvykat, protože naše pivotky sice umí vystřelit, ale většinou po cloně sbíhají pod koš. Ona zato hodně odstupuje na otevřenou střelu za tři. Ještě si to celé trochu sedá, ale zvykáme si,“ líčí kapitánka.



Březinová přiznává, že právě EuroCup byl hlavním důvodem jejího přesunu do Brna. Neklade si však přehnané cíle a uvědomuje si sílu soupeřek. „Chceme si to užít a neudělat v Evropě ostudu. Nemusíme postoupit, ale mladé hráčky nasbírají zkušenosti a budou mít snazší další rozvoj,“ hlásí pivotka. „Všechny týmy jsou asi jinde. Třeba nám to ale vyjde.“

Brněnský tým musí být ode dneška stejně jako soupeřky neprodyšně uzavřený před vnějším světem, aby se minimalizovalo riziko nákazy covidem-19. „Bydlíme na hotelu, který já mám pět minut od svého bydliště, takže je to hodně zvláštní,“ neskrývá Beránková.



Královopolankám mohou kromě absence diváků omezit výhodu domácího prostředí také úpravy palubovky, na kterou se musí položit speciální povrch a instalovat koše. „Přesně nevím, jestli se budou měnit koše nebo palubovka, ale minimálně hala je taková, na jakou jsme zvyklé, a je to naše výhoda. Speciální režim trvá jen pět dní, tak snad to zvládneme,“ doufá Beránková.

Favoritem skupiny je turecký Elazig, nejzkušenější domácí hráčka Kateřina Zohnová však varuje hlavně před polským Gorzowem, se kterým Brňanky turnaj rozehrají. Čtvrtým do party je MBA Moskva, dál postoupí první dva týmy.