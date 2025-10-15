Žabiny v Eurocupu poprvé vyhrály, chorvatská Trešnjevka neměla šanci

  20:31
Basketbalistky Žabin zvítězily ve 2. kole FIBA Eurocupu nad chorvatským celkem Dinamo Trešnjevka 83:58 a zaznamenaly v druhém nejvýznamnějším poháru první vítězství. Českému vicemistrovi chyběla reprezentační rozehrávačka Eliška Hamzová, která má zlomenou záprstní kůstku a její absenci klub odhaduje minimálně na dva měsíce.
Artemis Spanuová ze Žabin Brno avizuje faul.

Artemis Spanuová ze Žabin Brno avizuje faul. | foto: FIBA

Amanda Zahuiová ze Źabin Brno zakončuje.
Amanda Zahuiová ze Źabin Brno střílí na koš Dinama Trešnjevky.
Kateřina Rokošová z Chomutova útočí v zápase s Kelternem.
Ema Bláhová z Levhartic Chomutov útočí v zápase s Rutronikem Keltern.
Žabiny spadly do Eurocupu po vyřazení v kvalifikaci o Euroligu, poté co v součtu dvou utkání těsně nestačily na Zaragozu. V prvním kole Eurocupu podlehly belgickému celku Castors Braine.

Doma Žabiny prohrály první desetiminutovku o jediný bod, nedařila se jim střelba z dálky. O své výhře rozhodly drtivým nástupem do druhé části, na jediný koš záhřebského celku odpověděly 17 body.

Uklidňující desetibodový náskok v poločase pak ještě navýšily a dospěly k pohodové výhře. Nejlepší střelkyní Žabin byla kapitánka Artemis Spanuová s 21 body, v chorvatském celku měla nejpřesnější mušku Ana Votuleková, autorka 19 bodů.

V Eurocupu ve středu hrají ještě další dva české celky. V 19:00 začal zápas Chomutova s německým Kelternem a ve 20:15 nastoupí Ostrava v hale španělského Ferrolu.

FIBA Eurocup basketbalistek - 2. kolo

Skupina A:
Žabiny Brno - Dinamo Trešnjevka 83:58 (17:18, 40:30, 67:45)
Nejvíce bodů: Spanuová 21, Záplatová 13, Kytlicová a Wadouxová po 12 - Vojtuleková 19, Kokoličová 17, Heljičová 8.

20:00 Castors Braine - Campobasso.

Skupina F:
19:00 Chomutov - Keltern

Skupina K:
Sosnowiec - Benfica Lisabon 73:63

20:15 Ferrol - SBŠ Ostrava

Tabulka skupiny A

1.Žabiny Brno211155:1383
2.Campobasso11096:442
3.Castors Braine11080:722
4.Trešnjevka202102:1792
