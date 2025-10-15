Žabiny v Eurocupu poprvé vyhrály, chorvatská Trešnjevka neměla šanci

Žabiny spadly do Eurocupu po vyřazení v kvalifikaci o Euroligu, poté co v součtu dvou utkání těsně nestačily na Zaragozu. V prvním kole Eurocupu podlehly belgickému celku Castors Braine.
Doma Žabiny prohrály první desetiminutovku o jediný bod, nedařila se jim střelba z dálky. O své výhře rozhodly drtivým nástupem do druhé části, na jediný koš záhřebského celku odpověděly 17 body.
Uklidňující desetibodový náskok v poločase pak ještě navýšily a dospěly k pohodové výhře. Nejlepší střelkyní Žabin byla kapitánka Artemis Spanuová s 21 body, v chorvatském celku měla nejpřesnější mušku Ana Votuleková, autorka 19 bodů.
V Eurocupu ve středu hrají ještě další dva české celky. V 19:00 začal zápas Chomutova s německým Kelternem a ve 20:15 nastoupí Ostrava v hale španělského Ferrolu.
FIBA Eurocup basketbalistek - 2. kolo
Skupina A:
20:00 Castors Braine - Campobasso.
Skupina F:
Skupina K:
20:15 Ferrol - SBŠ Ostrava
Tabulka skupiny A
|1.
|Žabiny Brno
|2
|1
|1
|155:138
|3
|2.
|Campobasso
|1
|1
|0
|96:44
|2
|3.
|Castors Braine
|1
|1
|0
|80:72
|2
|4.
|Trešnjevka
|2
|0
|2
|102:179
|2