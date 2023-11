Výhru nám asi někdo nahoře nepřeje, smutní kouč chomutovských Levhartic

„Skoro to vypadá, že nám někdo nahoře vítězství v téhle soutěži nepřeje,“ cítil hořkost chomutovský trenér Pavel Staněk. „Hrozně těžko hledám slova, protože po rozpačitém začátku jsme se do zápasu vrátili s plnou vůlí a energií.“ Jenže to stejně nestačilo.

Když Chomutov ve druhém dějství otočil skóre, Maďarky zase zařadily vyšší rychlostní stupeň. Především čahounka Jacinta Monroeová byla k neudržení, nasázela 34 bodů a přidala 15 doskoků. „Bohužel jsme Monroeovou neudrželi dost daleko od koše, i když jsme se na ni připravovali. Holky bojovaly, jak měly. Kdo ví, jak by zápas vypadal, kdyby ji nechaly vyloženě rozehrát,“ zamýšlel se Staněk.

NaJai Wynnová-Pollardová (vlevo) a Kateřina Bartoňová z Chomutova hlídají Jacintu Monroeovou ze Szekszardu.

Čtvrtá porážka v EuroCupu mrzela i rozehrávačku Valentýnu Kadlecovou. „Byl to náš poslední domácí zápas, tak jsme si ho chtěly užít a konečně prorazit to prohrávání v EuroCupu. Byly jsme dost unavené po pondělním ligovém zápase v Hradci, ale potom jsme se do toho dostaly a bojovaly až do konce. Jsem na holky pyšná,“ povídala nejlepší střelkyně Levhartic.

Zapsala 18 bodů stejně jako Anna Rylichová, NaJai Pollardová zaznamenala double - double za 15 bodů a 13 doskoků. „Pokaždé hrajeme docela vyrovnaně, ale vždy nám chybí kousek, nějaká drobnost. Je to o detailech, musíme na ně víc dbát. Dnes jsme třeba měly moc zbytečných ztrát. Když to odstraníme, můžeme být úspěšné,“ věří Kadlecová.

Chomutov je po čtyřech kolech ve skupině K bez bodu poslední a bez šance na postup, poslední dva zápasy odehraje na palubovkách prvního a druhého týmu tabulky Estudiantes a Sassari. „Jsme moc rády, že jsme součástí EuroCupu a můžeme se měřit s takovými týmy. Určitě nás to posouvá, každým zápasem jsme lepší a lepší. Tak snad v těch posledních dvou kolech už konečně přijde i ta výhra,“ doufá 19letá naděje Levhartic.