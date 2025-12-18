Žabiny vyhrály odvetu o více než dvacet bodů, stejně jako KP ale v Eurocupu končí

Oba brněnské týmy basketbalistek se s Eurocupem rozloučily v prvním kole play off. Žabiny v odvetě v Lublinu vyhrály 81:58, v úvodním duelu však utrpěly debakl 51:92. Královo Pole prohrálo v Mechelenu 69:85 a navázalo na domácí porážku 66:72.

Eliška Hamzová hledá spoluhráčku v zápase proti Lublinu. | foto: fiba.basketball

Žabiny po vyrovnané první půli vyhrály třetí čtvrtinu 28:7, polský soupeř ale v závěrečném dějství další drama nedovolil. Nejlepší střelkyní byla Artemis Spanuová, řecká kapitánka Žabin dala 20 bodů.

Královo Pole v Mechelenu drželo se soupeřem krok v prvním poločase, když ve druhé čtvrtině smazalo osmibodovou ztrátu a krátce i vedlo. Pak ale převzal aktivitu domácí celek a došel si pro jasné vítězství.

Největší zásluhu na tom měla Kennedy Toddová-Williamsová, která byla s 24 body nejlepší střelkyní zápasu, navíc přidala devět doskoků. Javyn Nicholsonová zaznamenala 17 bodů a 11 doskoků. V dresu Brna dala Eliška Žílová 18 bodů.

1. kolo play off Eurocupu FIBA basketbalistek

odvety

Lublin - Žabiny Brno 58:81 (18:24, 36:37, 43:65)
Nejvíce bodů: Gatlingová 18, Ryanová 15, Slocumová 8 - Spanuová 20, Záplatová a Zeithammerová po 12. První zápas: 92:51, postoupil Lublin

Mechelen - KP Brno 85:69 (19:14, 40:39, 59:53)
Nejvíce bodů: Toddová-Williamsová 24, Nicholsonová 17, Nauwelaersová 12 - Žílová 18, Vondráčková 16, Rokkanenová 13. První zápas: 72:66, postoupil Mechelen

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie.

Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze třetí příčky, gól dal i Kuol

Aktualizujeme
Pavel Kadeřábek gratuluje Garangu Kuolovi ke gólu do brány Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

18. prosince 2025  22:26,  aktualizováno  22:59

Potřetí Ester Ledecká! Českému sportu znovu vládne zimní královna

Ester Ledecká s cenou pro Sportovce roku 2025

Úspěchy na světových šampionátech ve dvou zimních sportech vynesly Ester Ledecké už třetí titul Sportovec roku. V novinářské anketě se zařadila mezi absolutní legendy, které získaly tři a více...

18. prosince 2025  22:52

ONLINE: Olomouc - Lech Poznaň 1:2, po rohovém kopu snižuje za domácí Král

Sledujeme online
Abdoulaye Sylla brání akci Mikaela Ishaka.

Olomoučtí fotbalisté bojují v posledním podzimním zápase Konferenční ligy o postup do vyřazovací fáze. Proti Lechu jim teoreticky může stačit i porážka, alespoň bod by jim však měl dát jistotu. Zápas...

18. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  22:46

Rosický o podzimu: Vindahl nás měl držet víc. Některým hráčům chybí motivace

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický během tiskové konference před jarní...

Je zpátky v plném pracovním nasazení. „Dobře víte, že zvolnit v mojí pozici není jednoduché, ale cítím se mnohem lépe,“ řekl Tomáš Rosický, sportovní ředitel fotbalové Sparty, před posledním...

18. prosince 2025  21:43

Sen posledním kamenem! Zelingrová s Chabičovským si zajistili olympiádu

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský postoupili v soutěži smíšených dvojic na únorové olympijské hry do Milána. Ve finále kvalifikačního turnaje v kanadské Kelowně porazili mladí čeští...

18. prosince 2025  21:20

Titěrné čtyři setiny sekundy! Fernstädtová byla ve Světovém poháru na dosah pódia

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová byla čtvrtá v závodě Světového poháru v Siguldě. Od medaile dělily devětadvacetiletou reprezentantku čtyři setiny sekundy.

18. prosince 2025  20:18

Senzace na šipkařském MS. Keňský veterinář vyřadil nasazenou osmnáctku

David Munyua se raduje z postupu na šipkařském MS.

Keňan David Munyua porazil 3:2 na sety nasazenou osmnáctku Mikea De Deckera a postaral se o dosud největší překvapení mistrovství světa v šipkách. Třicetiletý kvalifikant a jediný africký zástupce na...

18. prosince 2025  18:52

Baník platí za chování fanoušků. Komise potrestala pyrotechniku na derby

Choreo fanoušků ostravského Baníku.

Disciplinární komise rozdala pokuty za pyrotechniku na tribunách v 18. kole fotbalové ligy. Nejvyšší trest dostala Ostrava, za chování fanoušků ve slezském derby s Karvinou zaplatí 60 tisíc korun....

18. prosince 2025  18:51

Malé El Nordico – pochod fanoušků, chorea, 800 diváků: Tohle jinde nezažijete!

Kotel Válečníků a jejich chorea.

Basketbalový Děčín zase jednou pobláznili jeho fanoušci. Před pohárovým derby rezervního týmu Válečníků s ústeckou Slunetou se vydali na pochod městem po vzoru fotbalového svátku Sparta – Slavia a v...

18. prosince 2025  18:40

Když medaile nestačí. Kteří sportovci se představili v českých reality show?

Eva Adamczyková ve StarDance XII (Praha, 2. prosince 2023)

České a slovenské sportovce můžete v posledních letech vídat i jinde než na olympiádách a světových šampionátech. Řada z nich se objevila také v populárních reality show. Kdo musel otestovat svou...

18. prosince 2025  18:01

To myslí vážně? Paul vyzývá obávaného Joshuu, fanoušci se bojí o jeho zdraví

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua pózují po tiskové konferenci.

Je to tady zase. Box opět vyhlíží další zápas kontroverzního influencera, jenž sní o tom stát se šampionem. Pro tentokrát to vypadá, že to snad myslí i vážně. Jake Paul totiž vyzývá nedávného mistra...

18. prosince 2025  17:40

