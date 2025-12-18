Žabiny vyhrály odvetu o více než dvacet bodů, stejně jako KP ale v Eurocupu končí

Žabiny po vyrovnané první půli vyhrály třetí čtvrtinu 28:7, polský soupeř ale v závěrečném dějství další drama nedovolil. Nejlepší střelkyní byla Artemis Spanuová, řecká kapitánka Žabin dala 20 bodů.
Královo Pole v Mechelenu drželo se soupeřem krok v prvním poločase, když ve druhé čtvrtině smazalo osmibodovou ztrátu a krátce i vedlo. Pak ale převzal aktivitu domácí celek a došel si pro jasné vítězství.
Největší zásluhu na tom měla Kennedy Toddová-Williamsová, která byla s 24 body nejlepší střelkyní zápasu, navíc přidala devět doskoků. Javyn Nicholsonová zaznamenala 17 bodů a 11 doskoků. V dresu Brna dala Eliška Žílová 18 bodů.
1. kolo play off Eurocupu FIBA basketbalistek
odvety
Lublin - Žabiny Brno 58:81 (18:24, 36:37, 43:65)
Mechelen - KP Brno 85:69 (19:14, 40:39, 59:53)