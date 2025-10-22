Dvě brněnské výhry v Eurocupu, zářily Galíčková a Wadouxová. Chomutov padl

  23:03
Oba brněnské týmy si v Eurocupu basketbalistek ve třetím kole připsaly druhé výhry. Žabiny zvítězily 76:54 na hřišti dosud stoprocentního Campobassa, KP zdolalo ve vyrovnaném utkání 76:73 jiný italský celek Dinamo Sassari. Ani ve třetím duelu se nedočkal premiérového vítězství Chomutov, který podlehl 75:96 Kibirkštisu Vilnius.
Chomutov, 22. 10. 2025, Eurocup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov - Kibirkštis Vilnius, utkání 3. kola skupiny F. Domácí Ema Bláhová se probíjí pod koš. | foto: Petr BilekMAFRA

Momentka z utkání Magnolia Basket Campobasso vs. Žabiny Brno.
Kateřina Galíčková z KP Brno hledá prostor pro přihrávku v zápase s Dinamo...
Žabiny v utkání ani jednou neprohrávaly. Většinu zápasu si držely zhruba desetibodový náskok, který v závěrečné části ještě zvýšily. V tabulce skupiny A se na Campobasso dotáhly, stejnou bilanci 2-1 má i Braine. Nejlepší střelkyní zápasu byla s 20 body Francouzka Zoé Wadouxová z Žabin.

Hráčky KP vedly nad italským mistrem už od 14 bodů, ale nepovedla se jim třetí čtvrtina, v níž Sassari pustily dokonce nakrátko do vedení. O druhé vítězství v soutěži tak svěřenkyně trenérky Marcely Krämer musely bojovat do samotného závěru. V průběžné tabulce se tak Královo Pole posunulo na první místo skupiny, ale dosud stoprocentní Montpellier má k dobru čtvrteční utkání proti Dubrovníku.

Sebejisté Pražanky v Eurolize převálcovaly Gdyni. USK zvítězil o 46 bodů

„Myslím, že ve třetí čtvrtině jsme přestaly trošku bránit a v útoku nám to přestalo padat. Měly jsme také dost ztrát, což nás zpomalilo,“ řekla České televizi Kateřina Galíčková, jež byla s 25 body a 15 doskoky jasnou tahounkou Brňanek. „Ztráta většího vedení mrzí, mohly jsme to natáhnout o víc bodů, ale výhra se počítá. Jsem ráda za to, jak jsme bojovaly, tohle nás hodně zvedne,“ dodala.

Chomutov se v Eurocupu rozloučil s domácím prostředím třetí a nejvýraznější porážkou. V zápase s litevskými mistryněmi prohrávaly Levhartice od prvního koše, a i když vyhrály o šest bodů třetí část, k obratu měly daleko. Severočešky tak utrpěly pátou soutěžní porážku za sebou. Jejich nejlepší střelkyní byla s 21 body Eliška Brejchová.

Eurocup basketbalistek

3. kolo:

Skupina A:
Campobasso - Žabiny Brno 54:76 (9:15, 24:34, 41:52)
Nejvíce bodů: Maderaová 18, Simonová 9, Morrisonová 7 - Wadouxová 20, Spanuová 16, Piestrzyňská 13

Trešnjevka - Castors Braine 59:77

Tabulka skupiny A

Tým Z V P S B
1. Campobasso 3 2 1 222:166 5
2. Žabiny Brno 3 2 1 231:192 5
3. Castors Braine 3 2 1 203:203 5
4. Trešnjevka 3 0 3 161:256 3

Skupina F:
Chomutov - Kibirkštis Vilnius 75:96 (16:22, 32:47, 57:66)
Nejvíce bodů: Brejchová 21, Rokošová 16, Fučíková 10 - Deanová 21, Nacickaiteová 20, Labuckieneová 17

Tabulka skupiny F

Tým Z V P S B
1. Kibirkštis Vilnius 3 2 1 244:220 5
2. Keltern 2 2 0 142:123 4
3. Peč 2 1 1 142:150 3
4. Chomutov 3 0 3 200:235 3

Skupina H:
KP Brno - Sassari 76:73 (24:16, 47:34, 59:57)
Nejvíce bodů: Galíčková 25, Swartzová 10, A. Kopecká a Žílová po 8 - Richardsová 28, Carrangelová a Poindexterová po 11

Tabulka skupiny H

Tým Z V P S B
1. KP Brno 3 2 1 221:207 5
2. Montpellier 2 2 0 189:132 4
3. Sassari 3 1 2 225:230 4
4. Dubrovník 2 0 2 99:165 2

Skupina K:
Sosnowiec - Ferrol 83:90

Tabulka skupiny K

Tým Z V P S B
1. Ferrol 3 3 0 254:202 6
2. Sosnowiec 3 2 1 242:222 5
3. Benfica Lisabon 2 0 2 118:137 2
4. SBŠ Ostrava 2 0 2 133:186 2
