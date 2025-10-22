Dvě brněnské výhry v Eurocupu, zářily Galíčková a Wadouxová. Chomutov padl

Žabiny v utkání ani jednou neprohrávaly. Většinu zápasu si držely zhruba desetibodový náskok, který v závěrečné části ještě zvýšily. V tabulce skupiny A se na Campobasso dotáhly, stejnou bilanci 2-1 má i Braine. Nejlepší střelkyní zápasu byla s 20 body Francouzka Zoé Wadouxová z Žabin.
Hráčky KP vedly nad italským mistrem už od 14 bodů, ale nepovedla se jim třetí čtvrtina, v níž Sassari pustily dokonce nakrátko do vedení. O druhé vítězství v soutěži tak svěřenkyně trenérky Marcely Krämer musely bojovat do samotného závěru. V průběžné tabulce se tak Královo Pole posunulo na první místo skupiny, ale dosud stoprocentní Montpellier má k dobru čtvrteční utkání proti Dubrovníku.
„Myslím, že ve třetí čtvrtině jsme přestaly trošku bránit a v útoku nám to přestalo padat. Měly jsme také dost ztrát, což nás zpomalilo,“ řekla České televizi Kateřina Galíčková, jež byla s 25 body a 15 doskoky jasnou tahounkou Brňanek. „Ztráta většího vedení mrzí, mohly jsme to natáhnout o víc bodů, ale výhra se počítá. Jsem ráda za to, jak jsme bojovaly, tohle nás hodně zvedne,“ dodala.
Chomutov se v Eurocupu rozloučil s domácím prostředím třetí a nejvýraznější porážkou. V zápase s litevskými mistryněmi prohrávaly Levhartice od prvního koše, a i když vyhrály o šest bodů třetí část, k obratu měly daleko. Severočešky tak utrpěly pátou soutěžní porážku za sebou. Jejich nejlepší střelkyní byla s 21 body Eliška Brejchová.
