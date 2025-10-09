Úvod Eurocupu nevyšel ani SBŠ Ostrava, doma vládly basketbalistky Sosnowiece

Ostravský tým ztratil zápas ve třetí čtvrtině, kterou prohrál 12:36. Domácí celek táhly za vítězstvím Američanky Catherine Reeseová, která zaznamenala 22 bodů a 15 doskoků, a Sydney Taylorová, jež si připsala o bod méně. Nejlepšími střelkyněmi hostů byly s 15 body Aleah Nelsonová a Chorvatka Iva Beloševičová, která přidala 11 doskoků.
Ostravské basketbalistky, které postoupily do Eurocupu z kvalifikace, se ve skupině K utkají ještě s Benficou Lisabon a španělským Ferrolem, kde od léta působí Karolína Šotolová.
Ve středu prohrály své první zápasy v soutěži také Žabiny a KP Brno i Chomutov.
Eurocup FIBA basketbalistek
1. kolo:
Skupina K: