Úvod Eurocupu nevyšel ani SBŠ Ostrava, doma vládly basketbalistky Sosnowiece

  21:24
V prvním kole Eurocupu basketbalistek neuspěl ani čtvrtý český zástupce SBŠ Ostrava. V premiérovém zápase v hlavní fázi soutěže svěřenkyně trenérky Ivety Raškové podlehly na hřišti polského Sosnowiece 69:86, i když v poločase o tři body vedly.

Tereza Halátková střílí trestný hod v eurocupovém zápase na hřišti polského Sosnowiece. | foto: FIBA

Ostravský tým ztratil zápas ve třetí čtvrtině, kterou prohrál 12:36. Domácí celek táhly za vítězstvím Američanky Catherine Reeseová, která zaznamenala 22 bodů a 15 doskoků, a Sydney Taylorová, jež si připsala o bod méně. Nejlepšími střelkyněmi hostů byly s 15 body Aleah Nelsonová a Chorvatka Iva Beloševičová, která přidala 11 doskoků.

I Wembanyamova sestra umí. Zničila Chomutov a prosila: Osobní otázky ne

Ostravské basketbalistky, které postoupily do Eurocupu z kvalifikace, se ve skupině K utkají ještě s Benficou Lisabon a španělským Ferrolem, kde od léta působí Karolína Šotolová.

Ve středu prohrály své první zápasy v soutěži také Žabiny a KP Brno i Chomutov.

Eurocup FIBA basketbalistek

1. kolo:

Skupina K:
Sosnowiec - SBŠ Ostrava 86:69 (17:20, 34:37, 70:49)
Nejvíce bodů: Reeseová 22, Taylorová 21, Niedzwiedzká 15 - Nelsonová a Beloševičová po 15, Válková 14

Italské plavkyně kradly na letišti. Odhalily je kamery, rekordmanka přijde o ME

Italské plavkyně Benedetta Pilatová a Chiara Tarantinová v srpnu kradly v obchodě na letišti v Singapuru. Italská plavecká federace za to ve čtvrtek oběma na 90 dní zastavila činnost. Závodnice tak...

9. října 2025  16:56

Z kvalifikace až do čtvrtfinále. Siniakové nevadí ani extrémní vedro, má skóre 10:0

Už pět zápasů vyhrála Kateřina Siniaková na turnaji WTA 1000 ve Wu-chanu, navíc v nich neztratila jediný set. Zdolala hned tři tenistky z top 40 žebříčku a v pořadí díky postupu do čtvrtfinále...

9. října 2025  16:40

