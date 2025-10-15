Raději zaplatit pokutu, než hrát v azylu. Proč Ostravanky nekývly na Opavu?

Jiří Seidl
  13:13
Poprvé ve své šestadvacetileté historii se basketbalistky SBŠ Ostrava probojovaly do Eurocupu, druhé nejprestižnější evropské soutěže. Domácí zápasy ve čtyřčlenné skupině K měly původně odehrát v Opavě, nakonec přece jen zůstanou ve svém zázemí v hale nového kampusu Ostravské univerzity.
Basketbalistky SBŠ Ostrava před kvalifikací Eurocupu

Basketbalistky SBŠ Ostrava před kvalifikací Eurocupu | foto: FIBA

Vizualizace nové haly pro míčové sporty v ulici U Stadionu v Ostravě -...
Vizualizace nové haly pro míčové sporty v ulici U Stadionu v Ostravě -...
Vizualizace nové haly pro míčové sporty v ulici U Stadionu v Ostravě -...
Hala Tatran nejspíše už nebude na Cingrově ulici v centru Ostravy dlouho stát....
24 fotografií

A to i za cenu toho, že šéfové klubu zaplatí pokutu, jelikož jejich hala, a ani žádná jiná ve městě, nesplňuje podmínky soutěže. Především chybí čistě basketbalové hřiště bez jiných rušivých čar, ani zavěšení košů neodpovídá předpisům.

„Pokuta je pro nás levnější. Náklady na dojíždění, na organizaci, nájem haly, ubytování soupeřek a rozhodčích by nás přišly dráž,“ uvedl viceprezident ostravského klubu Jaroslav Bartoň.

Pokuta vyjde na 170 tisíc korun, což je zhruba o dvacet procent méně, než by platili v případě opavského azylu. „Pokuta za první utkání je tisíc eur a s každým dalším zápasem se zdvojnásobuje, takže za ty tři, co odehrajeme doma, uhradíme sedm tisíc eur,“ spočítal Bartoň.

První ostravské derby? To šlo poznat podle fanoušků, shodly se basketbalistky

Dodal, že pro klub je důležitá propagace ženského basketbalu v Ostravě: „Aby přišli lidi, protože taková významná soutěž se tady dosud nehrála.“

Ostravské basketbalistky kvůli nevyhovující domácí hale musely v Opavě odehrát odvetu kvalifikace Eurocupu, v níž si vybojovaly postup výhrou nad švýcarským celkem Troistorrents-Chablais 102:64.

„Jsme rády, že budeme hrát doma, ale Opava byla úžasná, to prostředí, atmosféra,“ chválila trenérka Iveta Rašková, ale také připustila, že zpočátku byla trochu nesvá z neznámého prostoru. „Říkala jsem si, že tam nemáme nastřílené koše a podobně, ale měly jsme tam několik tréninků a i cizinky byly nadšené. Od některých našich fanoušků jsem slyšela, že je pro ně nekomfortní jet do Opavy, ale i tak za námi dorazili. A s těmi místními vytvořili skvělé prostředí, takže to tam byl skvělý zápas.“

Podle Raškové ještě vše zřejmě umocnily emoce z historického postupu do Eurocupu. „Ale doma je doma,“ dodala.

Proč pokuta? Podívejte se na rozdíl ve vzhledu palubovky mezi tou v prostorách Ostravské univerzity a hrací plochou například v Opavě:

Ostravská univerzita otevřela nový kampus, jehož výstavba stála 1,2 miliardy...
Oliana Squiresová z SBŠ Ostrava pálí v kvalifikaci Eurocupu, která se hrála v...

Ostravanky do soutěže vstoupily minulý týden prohrou v polském Sosnovci 69:86, ve středu hrají od 20.15 ve španělském Ferrolu a 23. října v Lisabonu s Benfikou. Až pak nastoupí doma 29. října se Sosnovcem, týden nato s Ferrolem a 26. listopadu s Benfikou. Domácí duely budou hrát shodně od 19.15.

„Pro klub je účast v Eurocupu velká věc,“ upozornila americká rozehrávačka Aleah Nelsonová v rozhovoru na klubovém webu. „Vždyť byl (celek SBŠ Ostrava) založen teprve v roce 1999 a nyní hrajeme Eurocup, takže tak se k tomu musíme chovat a přistoupit.“

Každopádně se ukazuje, jak nutně Ostrava potřebuje moderní halu pro míčové sporty, kterou zástupci města připravují v obvodu Mariánské Hory a měla by být dokončena v roce 2028.

Příprava nové haly pokračuje

Tomáš Vrátný majitel basketbalového klubu NH Ostrava je přesvědčený, že termín dokončení nové haly pro míčové sporty, jímž je rok 2028, platí.

„Věřím tomu. V únoru bude hotová prováděcí dokumentace a pak se rozběhne soutěž na dodavatele,“ řekl Vrátný, jenž na stavbu v Mariánských Horách nabídl pozemek jedné ze svých firem. Ten letos směnil s městem za jiný. „Ostrava si důstojný stánek zaslouží, a nejen basketbal, ale také volejbal a házená.“

Moderní hala s kapacitou nejméně 3 500 diváků a navazujícími čtyřmi tréninkovými plochami má stát v Mariánských Horách v ulici U Stadionu mezi sídlištěm Fifejdy a obchodním centrem Futurum na pozemcích ČSAD Ostrava, která patří do společnosti Ostra Group.

Vizualizace nové haly pro míčové sporty v ulici U Stadionu v Ostravě -...
Vizualizace nové haly pro míčové sporty v ulici U Stadionu v Ostravě -...

Stát má 800 milionů korun bez DPH. Zástupci města jsou připraveni většinu stavby zaplatit, ale věří, že 300 milionů korun získají od Národní sportovní agentury (NSA).

Tomáš Vrátný podotkl, že se může zdát, že se momentálně ohledně haly nic neděje. „Ale zástupci města přijali projekt za svůj. Nyní připravují prováděcí dokumentaci a my jako koneční uživatelé precizujeme vybavení haly, přispíváme svými zkušenostmi, aby při stavbě nedocházelo k problémům.“

Primátor Jan Dohnal už dříve potvrdil, že nová hala, která by splňovala podmínky pro pořádání mezinárodních soutěží, je pro město důležitá. „Základem pro stavbu je, že se nám letos podařilo udělat velké vypořádání pozemků, takže si troufnu říct, že stavbě už nestojí nic v cestě,“ řekl. „Měla by začít v první polovině příštího roku a zhruba do dvou let být hotová.“

Připomněl, že jde o projekt, o kterém se v Ostravě mluví minulých pět let. „A to ze dvou důvodů – máme tady dlouhodobě nedostatek hal pro míčové sporty a navíc hala Tatran bude muset ustoupit dostavbě Místecké ulice.“

Někdejšího basketbalového reprezentanta Lukáše Palyzu, který se po 15 letech vrátil do NH Ostrava, bude zánik Tatranu mrzet.

Prostředí haly Tatran v Ostravě je unikátní a kvůli němu se původně zvažovalo,...

„Je unikátní a u hostujících týmů nebyl nikdy oblíbený, je v něm specifické prostředí. Pro soupeře je to složité,“ uvedl Palyza, který ví o čem mluví, protože v Ostravě hrával mimo jiné s Nymburkem. „Tatranu bude škoda, ale na novou halu se těším.“

Je přesvědčený, že moderní aréna pomůže rozvoji basketbalu nejen v Ostravě, ale v celém Česku.

„Pokud se podaří postavit halu v Ostravě a Pardubicích, o čemž se také jedná, mohl by basket přilákat další lidi a bojovat o větší přízeň s fotbalem a hokejem,“ usmál se Palyza. „Budu jen rád, když v Ostravě hala vznikne, bude tady možnost oslovit nové diváky a udělat z basketbalu větší produkt než doteď. Moc si to přeji, protože vím, jaké zázemí je v německé bundeslize, ale i v Polsku, jaké tam jsou arény a kam tamější sport směřuje. Musím přiznat, že tam je basket o dvě tři úrovně výše než v České republice.“ (jsl)

