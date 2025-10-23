První výhra v Eurocupu. Basketbalistky Ostravy v prodloužení udolaly Benfiku

Ostravské basketbalistky vybojovaly první výhru v Eurocupu FIBA. V hale Benfiky Lisabon zvítězil tým trenérky Ivety Raškové po velkém obratu 85:81 po prodloužení. Ostravanky odehrály po španělském Ferrolu a polském Sosnowieci i třetí zápas ve skupině K na hřišti soupeře a v odvetné části už bude průběžný lídr české ligy bojovat o postup do play off výhradně doma.

Oliana Squiresová zakončuje z odskoku. | foto: fiba.basketball

Za úspěchem tým SBŠ táhla chorvatská křídelnice Iva Belosevičová, autorka 20 bodů, 11 doskoků a 6 asistencí. O dva body méně nastřílela americká rozehrávačka Oliana Squiresová, jež opanovala závěr základní hrací doby a poslala zápas do prodloužení. Ostravanky vstupovaly do poslední čtvrtiny s mankem 13 bodů, ale dokázaly vyrovnat.

Quiresová obstarala posledních pět bodů, nejprve trefila třetí trojku v utkání a vyrovnávací koš vstřelila sedm sekund před koncem. V prodloužení jako první zabodoval soupeř, ale Ostravanky skóre otočily a duel dosud neúspěšných týmů rozhodly pro sebe.

Eurocup FIBA basketbalistek

3. kolo

Skupina K:
Benfica Lisabon - SBŠ Ostrava 81:85 po prodl. (25:23, 36:37, 60:47, 72:72)
Nejvíce bodů: Soaresová 21, Bettencourtová 18, Pucová 10 - Belosevičová 20, Squieresová 18, Válková 11

Skupina F:
Keltern - Peč 92:57

Skupina H:
Dubrovník - Montpellier 54:100 (za hosty Pospíšilová 15 bodů, 5 doskoků, 5 asistencí)

Tabulka skupiny K:

1.Ferrol330254:2026
2.Sosnowiec321242:2225
3.SBŠ Ostrava312218:2674
4.Benfica Lisabon303199:2223

Tabulka skupiny F:

1.Keltern330234:1806
2.Kibirkštis Vilnius321244:2205
3.Peč312199:2424
4.Chomutov303200:2353

Tabulka skupiny H:

1.Montpellier330289:1866
2.KP Brno321221:2075
3.Sassari312225:2304
4.Dubrovník303153:2653
