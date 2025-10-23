První výhra v Eurocupu. Basketbalistky Ostravy v prodloužení udolaly Benfiku

Za úspěchem tým SBŠ táhla chorvatská křídelnice Iva Belosevičová, autorka 20 bodů, 11 doskoků a 6 asistencí. O dva body méně nastřílela americká rozehrávačka Oliana Squiresová, jež opanovala závěr základní hrací doby a poslala zápas do prodloužení. Ostravanky vstupovaly do poslední čtvrtiny s mankem 13 bodů, ale dokázaly vyrovnat.
Quiresová obstarala posledních pět bodů, nejprve trefila třetí trojku v utkání a vyrovnávací koš vstřelila sedm sekund před koncem. V prodloužení jako první zabodoval soupeř, ale Ostravanky skóre otočily a duel dosud neúspěšných týmů rozhodly pro sebe.
Eurocup FIBA basketbalistek
3. kolo
Skupina K:
Skupina F:
Skupina H:
Tabulka skupiny K:
|1.
|Ferrol
|3
|3
|0
|254:202
|6
|2.
|Sosnowiec
|3
|2
|1
|242:222
|5
|3.
|SBŠ Ostrava
|3
|1
|2
|218:267
|4
|4.
|Benfica Lisabon
|3
|0
|3
|199:222
|3
Tabulka skupiny F:
|1.
|Keltern
|3
|3
|0
|234:180
|6
|2.
|Kibirkštis Vilnius
|3
|2
|1
|244:220
|5
|3.
|Peč
|3
|1
|2
|199:242
|4
|4.
|Chomutov
|3
|0
|3
|200:235
|3
Tabulka skupiny H:
|1.
|Montpellier
|3
|3
|0
|289:186
|6
|2.
|KP Brno
|3
|2
|1
|221:207
|5
|3.
|Sassari
|3
|1
|2
|225:230
|4
|4.
|Dubrovník
|3
|0
|3
|153:265
|3