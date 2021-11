Měli jsme hrát odvážněji, litoval po porážce opavský Kouřil

„Rozhodla první čtvrtina,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Soupeř nebyl úplně koncentrovaný, ale my jsme bohužel nebyli schopni ho potrestat. Místo, abychom vedli o devět deset bodů, bylo to naopak. První čtvrtina měla dopadnout jinak než 11:20.“

Opavští sice získali náskok 6:0, leč protivníkům stačila minuta, aby otočili stav z 6:0 na 6:7. Od té chvíle utkání kontrolovali.

„V úvodu se hosté extrémně trápili, netrefovali vůbec nic,“ upozornil opavský rozehrávač Radovan Kouřil. „Tam jsme to mohli natáhnout víc, kdybychom hráli odvážněji. Bohužel pak se dostali do své formy. Bylo jasné, že začnou body dávat. Ale udržet je na osmdesáti bodech není úplně špatně. Na druhou stranu dát doma šedesát bodů je mimořádně málo.“



Hosté tak dobře bránili, nebo Opavským nešla střelba?

„Od nás tam byl zbytečný respekt, nedokázali jsme se dostat do naší hry,“ odpověděl Kouřil, který byl s 20 body nejlepším střelcem utkání. „Ale jejich obrana je hodně kvalitní, tvrdá. Nenechali nám žádnou přihrávku zadarmo, nájezdy, to jsou ruce, to opravdu bolí. A rozhodčí jim nemohou pískat všechno.“

Permský pivot Arťom Zabelin ocenil opavskou bojovnost. „Líbí se mi, že v poháru hrajeme proti neznámým mužstvům a nevíme, co od nich můžeme čekat,“ řekl Zabelin. „Každopádně nikdo nechce prohrávat, takže všechny zápasy jsou náročné.“



Opět se však ukázalo, že soupeři Opavy v poháru Perm, Benfica Lisabon i Den Bosch jsou zkušenější a vyspělejší.

„Perm obzvlášť,“ potvrdil Kouřil. „Ty i vědí, jak na nás hrát. Už u nich to tak vypadalo a i tady doma to bylo stejné. My jsme zbytečně začali s moc velkým respektem vůči nim.“

Petr Czudek dodal, že utkání bylo znovu velice náročné fyzicky. „A bylo vidět, že jakmile trochu ztrácíme síly, nejsme postaveni správně, tak se těžko uvolňujeme. Z jejich obrany pramenily naše chyby.“

Kouč byl ale rád, že si zahráli i mladíci jako Kryštof Kavan a Jan Mička. „Využili jsme toho, aby také oni nasbírali zkušenosti a minuty. Ke všemu máme náročný program, takže musíme rychle zregenerovat a v sobotu hostíme Pardubice,“ podotkl Petr Czudek.