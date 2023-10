Dvě Američanky rozstřílely KP Brno. Ale doma jim dáme o dvacet, hrozí Kopecká

Běžela poločasová přestávka duelu Eurocupu v sluncem stále rozpálené Antalyi, když se pivotka KP TANY Brno Anežka Kopecká zadívala na tabuli střelkyň zápasu a na straně soupeřek svítila jen čtyři jména.

U jednoho z nich svítil jeden bod, u dalšího dva. Zbytek - třiatřicet bodů - obstaralo duo Američanek. Hlavně díky jejich přičinění neprohrával domácí tým víc než 36:45.

„Neskutečné. Běhá tam osm lidí tam a zpět a dvě holky si hrají. Bylo to jak v minižákyních. Jenže nedalo se nic dělat, nemáme centimetry a kila se s nimi měřit,“ podivovala se Kopecká mohutné bodové produkci hvězdného komba Boneová, Sheppardová na straně Antalyi.

Protože ve druhé půli Američanky polevily jen mírně, zatímco Královopolankám střelba odešla, zvítězil těsně turecký soubor.

Setkání se 193 centimetrů vysokou a velmi urostlou Kelsey Boneovou si Kopecká ani s druhou pivotkou Ludmilou Dudáčkovou neužívaly. „Asi jsem se s takovou hráčkou nikdy nepotkala. Bylo to hrozně náročné. Snažily jsme se, občas ji i zdvojovaly, jenže ta její síla. Já začala zápas a hned jsem měla dva fauly. Snažily jsme se bránit čistě, takže člověk stojí a ona vás přehodí. Je to trochu depresivní, ale je to tak,“ krčila rameny pivotka.

Počítadla bodů Boneové s její parťačkou Sheppardovou se zastavila na 27, respektive 31 bodech. A i když Boneová platí za ryzí pivotku bez střely z dálky, Brňankám zlomila vaz právě její ojedinělá trojka v závěru.

„No nečekala jsem to, že tam pošlu trojku. Když jsem sem přicházela, věděla jsem, že budu hrát s rychlými guardy v týmu a tak jsem věděla, že budu muset něco do mé hry přidat. Nikdy jsem nechtěla střílet z trojky, opravdu jsem se tomu vyhýbala, nesnáším to. Před sezonou jsem na tom ale opravdu zapracovala a jak se každý rok snažím přidat do herního repertoáru něco navíc, letos jsem tedy pracovala na trojkách,“ rozdávala úsměvy po utkání jednatřicetiletá vítězka Euroligy s Galatasarayem Istanbul z roku 2015.

Ačkoliv hlediště nebylo při eurocupovém zápase Antalya - KP Tany Brno zaplněno, vytvořili diváci nepříjemnou atmosféru.

Krom Boneové se musely královopolské basketbalistky vypořádat také s šestým hráčem domácích. Bouřlivé tribuny se nebály zkoušet dostat se pod kůži soupeřkám například při trestných hodech, kdy fanoušci pískali, bučeli i při jejich exekuci.

„Nejsme zvyklé, že nám někdo píská do šestek a podobně. Trochu nás to rozhodilo. Mě to tedy příjemné vůbec nebylo, zvlášť když si pak po zápase s vám chtějí Turci plácat. Ale doma je porazíme o dvacet a můžeme si plácnout pak!“ vzkazuje tureckým fandům Kopecká. „Souhlasím. A tak se dostaneme z druhého místa do vyřazovací fáze Eurocupu!“ přidává se hned asistent trenérky Jakub Gazda.

Královo Pole i přes prohru může totiž výsledek brát pragmaticky za velmi slibný. Kvůli odstoupení izraelského Ramatu Hasharon se nebudou v postupové matematice počítat zápasy s posledním týmem každé skupiny.

„Samozřejmě to mrzí, že ztratíte zápas, který skoro celý vedete a ztratíte ho v závěru o dva. Z pohledu postupové matematiky to ale opravdu špatný výsledek není. Když si Bourges odehraje to, co má, tedy že ovládne bez zaváhání skupinu, tak nám tento výsledek dává do minitabulky v případě úspěchu Grengewaldu nebo i do vzájemného duelu s Antalyí skvělou pozici,“ uvažuje Gazda.

Brňanky ale budou muset před pomstou Turkyním nejprve zvládnout domácí duel proti lucemburskému Grengewaldu, ten je na programu už příští středu.