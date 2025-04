Pospíšilová ve finále Eurocupu táhla Ferrol. Villeneuve senzaci nepřipustilo

Pospíšilová byla s 19 body druhou nejlepší střelkyní středečního zápasu po domácí Shavonte Zellousové, která proměnila pět ze šesti trojek a nasbírala 23 bodů. Česká reprezentantka odehrála přes 35 minut a byla druhou nejvytíženější hráčkou utkání. Po úspěšném nájezdu tři a půl minuty před koncem zůstala s křečí v noze sedět pod košem, vystřídala a do hry už se nevrátila.

Basketbalistky Villeneuve-d’Ascq si vynahradily zklamání ze závěru loňské sezony, kdy podlehly ve finále Euroligy Fenerbahce Istanbul. Předtím v semifinále vyřadily USK Praha.

Do Eurocupu v tomto ročníku přešly poté, co vypadly v základní skupině Euroligy. Ferrol, který teprve předloni postoupil do nejvyšší španělské soutěže, startoval v pohárové Evropě poprvé. Svou senzační pouť do finále Eurocupu zahájil už v kvalifikaci.