Dvojitý brněnský úspěch v Eurocupu, Ostravu zbrzdila výtečná Šotolová

Na favorita naopak nestačily hráčky Ostravy i Chomutova a mají bilanci jedné výhry a čtyř porážek. Tým SBŠ podlehl 64:98 španělskému Ferrolu, který táhla s 18 body česká reprezentační rozehrávačka a bývalá opora KP Brno Karolína Šotolová. Chomutovské Levhartice v Německu nestačily na neporažený Keltern (49:91).
Žabiny budou hostit v posledním kole po reprezentační pauze Campobasso 25. listopadu, hráčky Králova Pole o dva dny později svedou boj o postup na Sardinii v Sassari. Dnes mohla být trenérka KP Marcela Krämer po výhře nad Ragusou spokojená. „Jsme rády za rozdíl 32 bodů, i když jsme daly prostor mladým hráčkám, ty se také zasloužily o jasné vítězství. Kuriozitou jsou naše čtyři fauly za celý zápas,“ řekla.
Eurocup FIBA basketbalistek
5. kolo:
Skupina A:
Skupina F:
Skupina H:
Skupina K:
Tabulka skupiny A
|1.
|Campobasso
|5
|4
|1
|384:275
|9
|2.
|Žabiny Brno
|5
|3
|2
|385:320
|8
|3.
|Castors Braine
|5
|3
|2
|333:354
|8
|4.
|Trešnjevka
|5
|0
|5
|268:421
|5
Tabulka skupiny F
|1.
|Keltern
|5
|5
|0
|412:298
|10
|2.
|Kibirkštis Vilnius
|5
|3
|2
|424:369
|8
|3.
|Chomutov
|5
|1
|4
|330:401
|6
|4.
|Peč
|5
|1
|4
|336:434
|6
Tabulka skupiny H
|1.
|Montpellier
|5
|5
|0
|450:323
|10
|2.
|KP Brno
|5
|3
|2
|365:326
|8
|3.
|Sassari
|5
|2
|3
|353:365
|7
|4.
|Dubrovník
|5
|0
|5
|246:400
|5
Tabulka skupiny K
|1.
|Ferrol
|5
|5
|0
|461:324
|10
|2.
|Sosnowiec
|5
|4
|1
|384:356
|9
|3.
|SBŠ Ostrava
|5
|1
|4
|351:441
|6
|4.
|Benfica Lisabon
|5
|0
|5
|322:397
|5