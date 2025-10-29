Bídný pohárový den zachránily Levhartice. V Eurocupu padly oba brněnské kluby

Levhartice uspěly po třech domácích porážkách, na úvod odvetné části vrátily soupeři prohru 65:73 z úvodního kola. Další prohru odvrátila vyrovnávací trojkou v závěrečné sekundě zkušená Kateřina Bartoňová a soupeř se už v prodloužení ani jednou neprosadil z pole. Nejlepší chomutovskou střelkyní byla se 17 body další rozehrávačka Monika Fučíková.
Zmar a bída obhájkyň. USK v Eurolize doma podlehlo Bourges o třicet pět bodů
Ostravské basketbalistky po týdnu nenavázaly na premiérové pohárové vítězství nad Benficou v Lisabonu a s polským Sosnowiecem prohrály doma 69:76. A po předchozích dvou výhrách neuspěly ani oba brněnské týmy. Žabiny nestačily ani doma na belgický tým Castors Braine (65:71) a stejně tak KP Brno podruhé prohrálo s favorizovaným Montpellierem s Julií Pospíšilovou, tentokrát ve Francii 70:77.
Neúspěšný den českého basketbalu podtrhly v Evropské lize hráčky USK Praha domácím debaklem od Bourges 43:78, v Aténách navíc prohráli brněnští hráči s Peristeri v Eurocupu FIBA (75:87). Už v úterý nestačil Nymburk v Lize mistrů na domácí Albu Berlín (78:94).
Eurocup FIBA basketbalistek
4. kolo:
Skupina A:
Campobasso - Trešnjevka 76:50
Skupina F:
Skupina H:
Skupina K:
Ferrol - Benfica Lisabon 109:58 (za domácí Šotolová 13 bodů, 2 doskoky, 1 asistence)