Bídný pohárový den zachránily Levhartice. V Eurocupu padly oba brněnské kluby

Chomutovské basketbalistky vybojovaly první vítězství v sezoně Eurocupu FIBA. Jejich výhra 81:75 po prodloužení na palubovce kosovského týmu Peč znamenala jediný úspěch českých týmů ve středečním programu napříč všemi pohárovými soutěžemi.
Brněnská Kateřina Zeithammerová (vlevo) bojuje s Alicií Courthiauovou z Castors...

Brněnská Kateřina Zeithammerová (vlevo) bojuje s Alicií Courthiauovou z Castors Braine. | foto: ČTK

Petra Záplatová z Brna (v bílém) proniká pod koš Castors Braine.
Trenér Žabin Viktor Pruša udílí pokyny svým svěřenkyním.
Quay Millerová z Castors Braine se snaží zabránit zakončení Artemis Spanuovové...
Kateřina Zeithammerová z Žabin se vyhýbá ataku soupeřky.
Levhartice uspěly po třech domácích porážkách, na úvod odvetné části vrátily soupeři prohru 65:73 z úvodního kola. Další prohru odvrátila vyrovnávací trojkou v závěrečné sekundě zkušená Kateřina Bartoňová a soupeř se už v prodloužení ani jednou neprosadil z pole. Nejlepší chomutovskou střelkyní byla se 17 body další rozehrávačka Monika Fučíková.

Zmar a bída obhájkyň. USK v Eurolize doma podlehlo Bourges o třicet pět bodů

Ostravské basketbalistky po týdnu nenavázaly na premiérové pohárové vítězství nad Benficou v Lisabonu a s polským Sosnowiecem prohrály doma 69:76. A po předchozích dvou výhrách neuspěly ani oba brněnské týmy. Žabiny nestačily ani doma na belgický tým Castors Braine (65:71) a stejně tak KP Brno podruhé prohrálo s favorizovaným Montpellierem s Julií Pospíšilovou, tentokrát ve Francii 70:77.

Neúspěšný den českého basketbalu podtrhly v Evropské lize hráčky USK Praha domácím debaklem od Bourges 43:78, v Aténách navíc prohráli brněnští hráči s Peristeri v Eurocupu FIBA (75:87). Už v úterý nestačil Nymburk v Lize mistrů na domácí Albu Berlín (78:94).

Eurocup FIBA basketbalistek

4. kolo:

Skupina A:
Žabiny Brno - Castors Braine 65:71 (17:13, 30:31, 49:52)
Nejvíce bodů: Spanuová 15, Wadouxová 13, Záplatová 11 - Courthiauová a Gastonová po 20, Millerová 12

Campobasso - Trešnjevka 76:50

Skupina F:
Peč - Chomutov 75:81 po prodl. (23:18, 37:36, 52:59, 72:72)
Nejvíce bodů: Allenová 27, Lawrenceová 22. Wembanyamaová 11 - Fučíková 17, Brejchová 16, Bartoňová 13

Skupina H:
Montpellier - KP Brno 77:70 (22:15, 46:27, 62:41)
Nejvíce bodů: Breenová 15, Ciseová a Diallová po 14..., Pospíšilová 5 - Vondráčková 15, Hibalová a A. Kopecká po 11

Skupina K:
SBŠ Ostrava - Sosnowiec 69:76 (16:20, 32:33, 49:51)
Nejvíce bodů: Squiresová 22, Beloševičová 16, Halátková 10 - Taylorová 28, Reeseová 19, Tadičová 11

Ferrol - Benfica Lisabon 109:58 (za domácí Šotolová 13 bodů, 2 doskoky, 1 asistence)

