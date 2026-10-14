Oba brněnské kluby se v úvodu sezony pokoušely probojovat do Euroligy, ale neuspěly a přešly do Eurocupu. Žabiny vstoupily do zápasu proti Limassolu nervózně.
Kyperský tým táhla americká rozehrávačka Quinerlyová, která za celý zápas jako nejlepší střelkyně hostů zaznamenala 26 bodů. Svěřenkyně trenéra Viktora Pruši získaly rozhodující náskok ve druhé čtvrtině, dobře bránily a přidávaly k tomu i přesné střelecké pokusy.
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Po přestávce se už projevila dominance českých vicemistryň, náskok Žabin i s hráčkami z lavičky utěšeně narůstal. Nejvíce k jasné výhře přispěla 24 body kanadská pivotka Colleyová, 13 doskoků si připsala téměř dvoumetrová americká pivotka Giomiová.
Dalšími soupeřkami Žabin ve skupině A budou francouzský Charnay Basket a finský HBA Helsinky.
Královo Pole nakročilo k první výhře ve skupině výborným výkonem a precizní obranou v prvním poločase, kdy nedovolilo Nyonu skórovat především ze střední a větší vzdálenosti. Třináctibodový náskok domácích se po poločase začal po chybách ztenčovat a ve 28. minutě už bylo vyrovnáno.
Brňanky v závěru zpřesnily hru a dospěly nakonec k pohodovému vítězství, k němuž přispěla 21 body Vondráčková.
Po Nyonu změří Královo Pole ve skupině síly se slovinským týmem Cinkarna Celje a italským Campobassem. Do play off postoupí první dva týmy z 12 skupin a čtyři nejlepší ze třetích míst.
1. kolo Eurocupu basketbalistek
Skupina A:
Skupina G: