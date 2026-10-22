Žabiny na půdě finského vicemistra brzy vedly o šest bodů, ale ztráta koncentrace a chyby v obraně je v první čtvrtině o náskok připravily. V dalším průběhu se projevila větší zkušenost českého celku. Náskok Žabin narůstal, příležitost dostaly všechny hráčky z lavičky a tým dospěl k přesvědčivému vítězství. Nejlepší hráčkou Žabin byla španělská pivotka Lydia Giomiová, která zaznamenala 14 bodů a 10 doskoků.
Královo Pole bojovalo v Celje o druhé vítězství marně. Úřadující mistr Slovinska si od prvních minut udržoval mírnou převahu, jeho hru dirigovala zkušená Baričová. Po přestávce už byla patrná dominance Celje, které si připsalo první výhru ve skupině. Nejlepší střelkyní Králova Pole byla s 15 body litevská křídelnice Petrenaiteová.
Ostravě se v Kelternu podařilo ubránit 205 cm vysokou srbskou pivotku Mitrovičovou, která dala jen dva body. Hostům vycházela střelba zdálky a dali 15 trojek, z toho Lassová sedm. Estonka hráčka byla nejlepší střelkyní týmu s 23 body.
Eurocup basketbalistek
2. kolo
Skupina A:
Skupina G:
Skupina K: