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Žabiny rozdrtily Helsinky, cennou výhru bere i Ostrava. KP Brno neuspělo

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  20:57

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Brněnská Američanka Lýdia Giomiová (vlevo) si dělá prostor na doskok, brání ji helsinská Duaa Adenová. | foto: fiba.basketball

Basketbalistky Žabin vyhrály i druhý zápas v Eurocupu. České vicemistryně zvítězily v Helsinkách jednoznačně 95:59 a vedou skupinu A. Z cenné výhry 84:80 na půdě německého mistra Kelternu se radovala SBŠ Ostrava. Basketbalistky KP Brno prohrály ve slovinském Celje 62:92 a mají stejně jako Ostravanky na kontě jedno vítězství a jednu porážku.

Žabiny na půdě finského vicemistra brzy vedly o šest bodů, ale ztráta koncentrace a chyby v obraně je v první čtvrtině o náskok připravily. V dalším průběhu se projevila větší zkušenost českého celku. Náskok Žabin narůstal, příležitost dostaly všechny hráčky z lavičky a tým dospěl k přesvědčivému vítězství. Nejlepší hráčkou Žabin byla španělská pivotka Lydia Giomiová, která zaznamenala 14 bodů a 10 doskoků.

Královo Pole bojovalo v Celje o druhé vítězství marně. Úřadující mistr Slovinska si od prvních minut udržoval mírnou převahu, jeho hru dirigovala zkušená Baričová. Po přestávce už byla patrná dominance Celje, které si připsalo první výhru ve skupině. Nejlepší střelkyní Králova Pole byla s 15 body litevská křídelnice Petrenaiteová.

Ostravě se v Kelternu podařilo ubránit 205 cm vysokou srbskou pivotku Mitrovičovou, která dala jen dva body. Hostům vycházela střelba zdálky a dali 15 trojek, z toho Lassová sedm. Estonka hráčka byla nejlepší střelkyní týmu s 23 body.

Eurocup basketbalistek

2. kolo

Skupina A:
Helsinky - Žabiny Brno 59:95 (26:24, 36:44, 45:68)
Nejvíce bodů: Gardziellová 14, Macholová 12, Talonenová 7 - Giomiová 14, Ryanová a Joklová 13

Skupina G:
Celje - KP Brno 92:62 (19:17, 45:38, 66:50)
Nejvíce bodů: Radonjičová 26, Slonjšaková 17, Baričová a Cujniková 12 - Petrenaiteová 15, Puckettová 13, Vondráčková 10

Skupina K:
Keltern - SBŠ Ostrava 80:84 (30:24, 43:44, 59:64)
Nejvíce bodů: Kissová-Rusková 19, Wilkeová 15, Del Perová 10 - Lassová 23, Smutná 15, Ewodová 14

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