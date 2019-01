Naděje na postup díky závěru ožila. V Polsku však musí Nymburk vyhrát

Basket

Dalších 8 fotografií v galerii Julie McBrideová (vpravo) a Elzbieta Miedziková z Bydgoszczi brání Nikolinu Deličovou z Nymburka. | foto: DSK Basketball Nymburk / Tomáš Laš

dnes 21:17

Nymburským basketbalistkám nevyšel vstup do play off Eurocupu ideálně, v úvodním utkání 1. kola podlehly doma Bydhošti 66:72. Za týden tak v Polsku potřebují vyhrát alespoň o sedm bodů, aby prošly do dál.

Týmu trenéra Dana Kurucze se nepovedl první poločas a nabral ztrátu až 15 bodů. Nymburk měl potíže s rychlými protiútoky soupeře, ale držel se ve hře útočnými doskoky, kterých měl dvojnásobně víc než Bydhošť. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Nepovedlo se však odstavit Ziomaru Morrisonovou, chilskou pivotku se zkušenostmi z WNBA, která 23 body a 10 doskoky řídila výhru polského celku. Double double - za 16 bodů a 11 doskoků získala také Dragana Stankovičová, Julie McBrideová pomohla polskému klubu k výhře 11 asistencemi. Nymburk alespoň v poslední čtvrtině porážku korigoval a udržel naději do odvety. Chloe Wellsová dala 19 bodů, česká reprezentantka Tereza Krakovičová připojila 17 bodů a pět doskoků.

Eurocup basketbalistek 1. kolo play off, úvodní zápas Nymburk - Bydhošť 66:72 (11:18, 27:41, 48:61)

Nejvíce bodů: Wellsová 19, Krakovičová 17, Hošková 8 - Morrisonová 23, Stankovičová 16, Miedziková 13.