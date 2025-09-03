Portugalci poprvé slaví postup, historickou výhru na EuroBasketu zapisuje i Británie

  16:27
Portugalští basketbalisté vybojovali na EuroBasketu historický postup do play off ze skupiny A v Rize, do které vstoupili výhrou nad českou reprezentací. I bez vyloučeného pivota Neemiase Quety z Bostonu porazili v posledním utkání základní části po napínavém boji Estonsko 68:65. Ve skupině B v Tampere Černá Hora překvapivě podlehla Britům 83:89 a vypadla. Tento výsledek poslal poprvé do play off Švédy ještě před jejich odpoledním duelem s Litvou.
Portugalští hráči slaví na EuroBasketu postup. | foto: Reuters

Portugalci prohrávali v úvodu druhého poločasu o deset bodů, ale povedlo se jim manko stáhnout. Čtyři a půl minuty před koncem třetí čtvrtiny přišli o klíčového hráče Quetu, který za posměšné reakce obdržel druhou technickou chybu.

Jeho spoluhráčům se povedlo v poslední části získat až sedmibodový náskok, který sice neudrželi, ale v dramatické koncovce si třemi trestnými hody od stavu 65:65 zajistili druhé vítězství v turnaji. Estoncům nepomohlo 20 bodů Artura Konontšuka, který v závěru tým táhl.

Britským basketbalistům se povedlo na mistrovství Evropy vyhrát po dlouhých 12 letech. K udržení postupové naděje potřebovali nereálné vítězství minimálně o 33 bodů, přesto zabojovali a překazili postupové vyhlídky Černohorcům. Balkánskému týmu nebyl nic platný výkon pivota Chicaga Nikoly Vučeviče, jenž nasbíral 31 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí.

Vučevič po utkání ohlásil konec reprezentační kariéry. „Štve mě, že to končí takhle. Rád bych si tu v Rize ještě zahrál, ale co se dá dělat. Chtěl bych za všechno poděkovat spoluhráčům, trenérům a hlavně fanouškům. Byla to čest v národním týmu hrát, ale takový je sport. Bavilo mě to, teď je čas přenechat to další generaci,“ uvedl čtyřiatřicetiletý hráč.

Vyřazovací část se bude hrát v Rize od 6. do 14. září.

Mistrovství Evropy basketbalistů

Skupina A (Riga):
Estonsko - Portugalsko 65:68 (14:14, 32:27, 45:47)
17:00 Česko - Lotyšsko
20:15 Turecko - Srbsko

Skupina B (Tampere):
Černá Hora - Velká Británie 83:89 (26:25, 42:48, 63:68)
15:30 Litva - Švédsko
19:30 Finsko - Německo

Témata: Riga

