Portugalci poprvé slaví postup, historickou výhru na EuroBasketu zapisuje i Británie

Portugalci prohrávali v úvodu druhého poločasu o deset bodů, ale povedlo se jim manko stáhnout. Čtyři a půl minuty před koncem třetí čtvrtiny přišli o klíčového hráče Quetu, který za posměšné reakce obdržel druhou technickou chybu.
Jeho spoluhráčům se povedlo v poslední části získat až sedmibodový náskok, který sice neudrželi, ale v dramatické koncovce si třemi trestnými hody od stavu 65:65 zajistili druhé vítězství v turnaji. Estoncům nepomohlo 20 bodů Artura Konontšuka, který v závěru tým táhl.
Britským basketbalistům se povedlo na mistrovství Evropy vyhrát po dlouhých 12 letech. K udržení postupové naděje potřebovali nereálné vítězství minimálně o 33 bodů, přesto zabojovali a překazili postupové vyhlídky Černohorcům. Balkánskému týmu nebyl nic platný výkon pivota Chicaga Nikoly Vučeviče, jenž nasbíral 31 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí.
Vučevič po utkání ohlásil konec reprezentační kariéry. „Štve mě, že to končí takhle. Rád bych si tu v Rize ještě zahrál, ale co se dá dělat. Chtěl bych za všechno poděkovat spoluhráčům, trenérům a hlavně fanouškům. Byla to čest v národním týmu hrát, ale takový je sport. Bavilo mě to, teď je čas přenechat to další generaci,“ uvedl čtyřiatřicetiletý hráč.
Vyřazovací část se bude hrát v Rize od 6. do 14. září.
Mistrovství Evropy basketbalistů
Skupina A (Riga):
Skupina B (Tampere):