Litevci na EuroBasketu překonali rekord, Němci jasně porazili Černou Horu

Za očekávaným vítězstvím táhl německý tým hlavně Franz Wagner, který v den svých 24. narozenin nastřílel 22 bodů. O tři body méně dal kapitán Dennis Schröder. Na druhé straně zaznamenal 23 bodů a 10 doskoků čtyřiatřicetiletý pivot Nikola Vučevič, jenž má za sebou 14 sezon v NBA.
V úvodním utkání skupiny B Litevci snadno zdolali Velkou Británii 94:70. K výhře si pomohli 57 doskoky, což je nový rekord evropského šampionátu. Dosavadní maximum ruského a chorvatského týmu překonali o tři doskoky.
Mistrovství Evropy basketbalistů
Skupina A (Riga):
Skupina B (Tampere):