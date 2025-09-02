Dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA Adetokunbo nenastoupil kvůli bolavému kolenu. V úvodním zápase s Itálií se blýskl 31 body, k výhře nad Gruzií pomohl 27 body. Rodinu tak na ploše zastupovali jen jeho bratři Thanasis a Kostas.
Řekové bez Janise dobře začali a vedli až o 13 bodů. Bosňané ale ve druhé čtvrtině skóre otočili a v poslední části měli k dobru 14 bodů. Dvojnásobní mistři Evropy v závěru stahovali, porážku však neodvrátili. Za vítěze, kteří udělali důležitý krok k postupu, dali po 18 bodech pivot Utahu Jusuf Nurkič a John Roberson.
„Bezdůvodně jsme ztratili hlavu. Znervózněli jsme, což se obvykle děje v zápasech play off. Proto je to dobrá lekce,“ řekl ke ztrátě vedení řecký kouč Vassilis Spanulis. Adetokunbo podle něj v dalších zápasech bude k dispozici.
Do play off postoupil Izrael, který v Katovicích zdolal Belgii 92:89 a připsal si třetí vítězství ve skupině D. Dvaadvaceti body se podílel na výhře Deni Avdija z Portlandu.