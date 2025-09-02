Řekové šetřili hvězdu a poprvé narazili. Dobrá lekce, soudí kouč

Řečtí basketbalisté bez zdravotně indisponované hvězdy Janise Adetokunba na EuroBasketu podlehli Bosně a Hercegovině 77:80 a po třech výhrách utrpěli první porážku. Postup ze skupiny C v kyperském Limassolu měli jistý už před zápasem.
Řecký basketbalista Kostas Adetokunbo získal v zápase s Bosnou a Hercegovinou...

Řecký basketbalista Kostas Adetokunbo získal v zápase s Bosnou a Hercegovinou míč, pomáhá mu bratr Thanasis Adetokunbo. | foto: Yiannis KourtoglouReuters

John Roberson (vpravo) z Bosny a Hercegoviny útočí v zápase s Řeckem, stíhá ho...
Adin Vrabac z Bosny a Hercegoviny atakuje řecký koš.
Řecká basketbalová hvězda Janis Adetokunbo sleduje spoluhráče.
Řecký basketbalista Thanasis Adetokunbo e diví rozhodnutí sudích.
Dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA Adetokunbo nenastoupil kvůli bolavému kolenu. V úvodním zápase s Itálií se blýskl 31 body, k výhře nad Gruzií pomohl 27 body. Rodinu tak na ploše zastupovali jen jeho bratři Thanasis a Kostas.

Řekové bez Janise dobře začali a vedli až o 13 bodů. Bosňané ale ve druhé čtvrtině skóre otočili a v poslední části měli k dobru 14 bodů. Dvojnásobní mistři Evropy v závěru stahovali, porážku však neodvrátili. Za vítěze, kteří udělali důležitý krok k postupu, dali po 18 bodech pivot Utahu Jusuf Nurkič a John Roberson.

„Bezdůvodně jsme ztratili hlavu. Znervózněli jsme, což se obvykle děje v zápasech play off. Proto je to dobrá lekce,“ řekl ke ztrátě vedení řecký kouč Vassilis Spanulis. Adetokunbo podle něj v dalších zápasech bude k dispozici.

Do play off postoupil Izrael, který v Katovicích zdolal Belgii 92:89 a připsal si třetí vítězství ve skupině D. Dvaadvaceti body se podílel na výhře Deni Avdija z Portlandu.

