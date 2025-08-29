Požární poplach, pak si němečtí mistři světa zastříleli proti Švédsku

  15:30
Basketbaloví mistři světa Němci zvládli bez potíží i druhý zápas na evropském šampionátu. V Tampere zvítězili nad Švédskem 105:83. Před utkáním je nerozhodil ani planý požární poplach, který je podle agentury DPA vzbudil kolem jedné hodiny ráno. Stejně na tom byli i švédští hráči, kteří jsou ubytováni v témže hotelu a po alarmu ho museli nakrátko opustit.
Fotogalerie

Dennis Schröder (vlevo) z Německa se tlačí ke švédskému koši, hlídá ho Barra Njie. | foto: Heikki SaukkomaaAP

Na dospání neměli basketbalisté příliš času, protože zápas se hrál od 13:30 místního času. Němcům stále chybí španělský kouč Álex Mumbrú, který musel být v pondělí hospitalizován kvůli akutní infekci. Kdy se k týmu vrátí, není jasné.

Jeho asistent Alan Ibrahimagic dovedl mužstvo po úvodní výhře nad Černou Horou k dalšímu vítězství. Nejlepším střelcem zápasu byl s 23 body hvězdný rozehrávač Dennis Schröder. O dva body méně nastřílel další hráč z NBA Franz Wagner. Švédové po úvodní těsně prohře s domácím Finskem znovu neuspěli.

EuroBasket mužů 2025 – skupinová fáze

Skupina A (Riga):
13:45 Turecko - Česko
17:00 Estonsko - Lotyšsko
20:15 Portugalsko - Srbsko

Skupina B (Tampere):
Německo - Švédsko 105:83 (27:17, 59:42, 84:66)

15:30 Litva - Černá Hora
19:30 Finsko - Velká Británie

Tabulka skupiny B

1.Německo220211:159100
2.Litva11094:70100
3.Finsko11093:90100
4.Velká Británie10170:940,00
5.Švédsko202173:1980,00
6.Černá Hora10176:1060,00
