Na dospání neměli basketbalisté příliš času, protože zápas se hrál od 13:30 místního času. Němcům stále chybí španělský kouč Álex Mumbrú, který musel být v pondělí hospitalizován kvůli akutní infekci. Kdy se k týmu vrátí, není jasné.
Jeho asistent Alan Ibrahimagic dovedl mužstvo po úvodní výhře nad Černou Horou k dalšímu vítězství. Nejlepším střelcem zápasu byl s 23 body hvězdný rozehrávač Dennis Schröder. O dva body méně nastřílel další hráč z NBA Franz Wagner. Švédové po úvodní těsně prohře s domácím Finskem znovu neuspěli.
EuroBasket mužů 2025 – skupinová fáze
Skupina A (Riga):
Skupina B (Tampere):
15:30 Litva - Černá Hora
Tabulka skupiny B
|1.
|Německo
|2
|2
|0
|211:159
|100
|2.
|Litva
|1
|1
|0
|94:70
|100
|3.
|Finsko
|1
|1
|0
|93:90
|100
|4.
|Velká Británie
|1
|0
|1
|70:94
|0,00
|5.
|Švédsko
|2
|0
|2
|173:198
|0,00
|6.
|Černá Hora
|1
|0
|1
|76:106
|0,00