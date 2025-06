Mimořádně se jí daří, a tak není divu, že na ni turnaj v Kácově sází jako na hlavní tvář. Golfistka Sára Kousková bude od pátku do neděle potvrzovat skvělou jarní formu na Amundi Czech Ladies...

Čeští fanoušci mají možnost navštívit špičkový mezinárodní ženský basketbal v domácím prostředí. Od 18. do 29. června se koná EuroBasket žen 2025. Turnaj hostí čtyři země. Hrát se bude v Česku...

První kolo třetího majoru sezony US Open ovládl americký golfista J. J. Spaun. Čtyřiatřicetiletý hráč zaznamenal 66 ran a vede o jeden úder před Thristonem Lawrencem z Jihoafrické republiky.

Pokud vyhraje předzápasový los, dost možná to bude právě Lionel Messi, kapitán Interu Miami, kdo v neděli po půlnoci evropského času vykopne grandiózní mistrovství světa klubů. Co víc si mohla FIFA...

Další zastávka mistrovství světa formule 1 míří do Montrealu. Velká cena Kanady je velmi populární mezi fanoušky pro svou technickou náročnost i výjimečnou diváckou atmosféru. Kde můžete závod...

Od našeho zpravodaje na Slovensku Krátce po druhé inkasované brance dal českým mladíkům naději. Daniel Fila si naskočil přesný centr kapitána Václav Sejka a snížil na 1:2. Jenže na body to nakonec nestačilo. „Kvalita a převaha byla...

Hokejisté Edmontonu se oklepali z debaklu 1:6 ve třetí partii a přestože v úvodu ztráceli s rozjetou Floridou o tři branky, nakonec ve čtvrtém pokračování finálové série play off NHL urvali výhru 5:4...

Při odpovědi na otázku, kdy naposledy navštívil rodnou Ukrajinu, se mu zadrhává hlas. „Bylo to loni v lednu. A chtělo se mi brečet. Všechny ulice, které jsem znával, jsou k nepoznání. Každý den tam...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. O úspěch bojují i mladí čeští reprezentanti. Los...