Hvězdou zápasu byl Alperen Sengün, jenž zapsal 21 bodů, pět asistencí a osm doskoků. Alespoň 20 bodů a po pěti asistencích a doskocích ve třech zápasech EuroBasketu za sebou si pivot Houstonu z NBA připsal jako první hráč po 30 letech.
Sobotní přemožitelé Čechů Estonci mají bilanci 1-3 a ve středu budou hrát o osmifinále proti Portugalsku. Ze čtyř šestičlenných skupin jdou dál vždy čtyři týmy.
EuroBasket mužů 2025 – základní fáze
Skupina A (Riga):
17:00 Portugalsko - Lotyšsko
Skupina B (Tampere):
15:30 Německo - Velká Británie
Tabulka skupiny A
|1.
|Turecko
|4
|4
|0
|364:279
|8
|2.
|Srbsko
|3
|3
|0
|262:213
|6
|3.
|Estonsko
|4
|1
|3
|287:329
|5
|4.
|Lotyšsko
|3
|1
|2
|225:247
|4
|5.
|Portugalsko
|3
|1
|2
|195:225
|4
|6.
|Česko
|3
|0
|3
|203:243
|3
Tabulka skupiny B
|1.
|Německo
|3
|3
|0
|318:247
|6
|2.
|Finsko
|3
|3
|0
|287:234
|6
|3.
|Litva
|3
|2
|1
|276:244
|5
|4.
|Švédsko
|4
|1
|3
|332:344
|5
|5.
|Černá Hora
|4
|1
|3
|295:366
|5
|6.
|Velká Británie
|3
|0
|3
|208:281
|3