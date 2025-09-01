Sengünova další paráda a Turci už na EuroBasketu oslavili čtvrtou výhru

Turečtí basketbalisté již s jistotou postupu do osmifinále mistrovství Evropy porazili ve čtvrtém kole české skupiny A v Rize soupeře z Estonska 84:64. Poprvé od roku 2009 tak na kontinentálním šampionátu vyhráli čtyři zápasy a ve středu se střetnou o vítězství ve skupině s favorizovaným Srbskem, jež je dnes od 20:15 SELČ soupeřem českých basketbalistů.
Alperen Sengün (vpravo) z Turecka u míče v zápase s Estonskem, brání ho Henri Drell.

Hvězdou zápasu byl Alperen Sengün, jenž zapsal 21 bodů, pět asistencí a osm doskoků. Alespoň 20 bodů a po pěti asistencích a doskocích ve třech zápasech EuroBasketu za sebou si pivot Houstonu z NBA připsal jako první hráč po 30 letech.

Sobotní přemožitelé Čechů Estonci mají bilanci 1-3 a ve středu budou hrát o osmifinále proti Portugalsku. Ze čtyř šestičlenných skupin jdou dál vždy čtyři týmy.

EuroBasket mužů 2025 – základní fáze

Skupina A (Riga):
Estonsko - Turecko 64:84 (13:25, 27:46, 49:65)

17:00 Portugalsko - Lotyšsko
20:15 Srbsko - Česko

Skupina B (Tampere):
Švédsko - Černá Hora 81:87 (15:18, 34:40, 45:64)

15:30 Německo - Velká Británie
19:30 Finsko - Litva

Tabulka skupiny A

1.Turecko440364:2798
2.Srbsko330262:2136
3.Estonsko413287:3295
4.Lotyšsko312225:2474
5.Portugalsko312195:2254
6.Česko303203:2433

Tabulka skupiny B

1.Německo330318:2476
2.Finsko330287:2346
3.Litva321276:2445
4.Švédsko413332:3445
5.Černá Hora413295:3665
6.Velká Británie303208:2813
