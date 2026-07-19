V ní hráli Češi poslední tři roky, letos však juniorům připadla v Lublani sestupová 14. příčka, o patro níž míří také Belgičané a Rumuni. Třináctí Italové se zachránili.
EuroBasket hráček do 20 let – divize B
Šampionát své kategorie mají za sebou i české basketbalistky, které na druhodivizním EuroBasketu skončily s bilancí tří výher a tří porážek na sedmém místě. Nejlepší střelkyní byla s 11,8 body Emilie Brzoňová, dařilo se také Kateřině Kalné či Marii Hamzové.
Svěřenci trenéra Lukáše Pivody ve Slovinsku porazili ve skupinové fázi pouze Rumunsko (93:66), naopak podlehli domácímu týmu (54:77) a Izraeli (73:87).
V play off je do bojů o udržení poslali Chorvaté (69:93) a po porážce s Poláky 83:90 už Češi nesměli ve dvou zbývajících zápasech zaváhat.
Proti Belgii naději udrželi po těsné výhře 86:82, ale proti Italům, jejichž předchůdci vloni šampionát ovládli, po vyrovnaném průběhu nezvládli koncovku.
K vítězství nestačilo 22 bodů Lukáš Smažáka, kterému bodově vyšly také utkání proti Polsku (24 bodů), Chorvatsku (21) a Rumunsku (25).
Divizi B hráli čeští junioři naposledy v roce 2023, kdy postoupili mezi elitu z první příčky. V prvním roce v divizi A vyrovnali šestým místem maximum a vloni skončili devátí.
O titul se v Lublani večer utkají domácí Slovinci se Srby.
EuroBasket hráčů do 20 let v Lublani:
O 13. místo: Itálie - Česko 92:80 (44:48)
16:30 o 3. místo: Francie - Španělsko
19:00 finále: Slovinsko - Srbsko