Po třech letech o patro níž. Basketbalisté do 20 let sestupují z elitní divize ME

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  16:57
Čeští basketbalisté do 20 let děkují fanouškům v Lublani.

Čeští basketbalisté do 20 let děkují fanouškům v Lublani. | foto: FIBA

Český juniorský reprezentant Vojtěch Synáček
Český juniorský reprezentant Lukáš Smažák zakončuje na rumunský koš.
Lukáš Pivoda, trenér české juniorské reprezentace
Český juniorský reprezentant Lukáš Smažák se raduje
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Ještě v závěru třetí čtvrtiny drželi čeští basketbalisté do 20 let v klíčovém zápase s Itálií náskok. Jenže poslední desetiminutovka jim nevyšla a po porážce 80:92 sestupují z elitní výkonnostní divize EuroBasketu.

V ní hráli Češi poslední tři roky, letos však juniorům připadla v Lublani sestupová 14. příčka, o patro níž míří také Belgičané a Rumuni. Třináctí Italové se zachránili.

EuroBasket hráček do 20 let – divize B

Šampionát své kategorie mají za sebou i české basketbalistky, které na druhodivizním EuroBasketu skončily s bilancí tří výher a tří porážek na sedmém místě. Nejlepší střelkyní byla s 11,8 body Emilie Brzoňová, dařilo se také Kateřině Kalné či Marii Hamzové.

Svěřenci trenéra Lukáše Pivody ve Slovinsku porazili ve skupinové fázi pouze Rumunsko (93:66), naopak podlehli domácímu týmu (54:77) a Izraeli (73:87).

V play off je do bojů o udržení poslali Chorvaté (69:93) a po porážce s Poláky 83:90 už Češi nesměli ve dvou zbývajících zápasech zaváhat.

Proti Belgii naději udrželi po těsné výhře 86:82, ale proti Italům, jejichž předchůdci vloni šampionát ovládli, po vyrovnaném průběhu nezvládli koncovku.

K vítězství nestačilo 22 bodů Lukáš Smažáka, kterému bodově vyšly také utkání proti Polsku (24 bodů), Chorvatsku (21) a Rumunsku (25).

Český juniorský reprezentant Lukáš Smažák se raduje

Divizi B hráli čeští junioři naposledy v roce 2023, kdy postoupili mezi elitu z první příčky. V prvním roce v divizi A vyrovnali šestým místem maximum a vloni skončili devátí.

O titul se v Lublani večer utkají domácí Slovinci se Srby.

EuroBasket hráčů do 20 let v Lublani:

O 13. místo: Itálie - Česko 92:80 (44:48)

16:30 o 3. místo: Francie - Španělsko

19:00 finále: Slovinsko - Srbsko

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