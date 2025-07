Čeští junioři ve skupině ME zaskočili Litvu. Výher už mají stejně jako loni

Autor: ČTK , iDNES.cz

17:02

Čeští juniorští basketbalisté obsadili v základní skupině na mistrovství Evropy v Řecku druhé místo a na úvod play off se ve středu utkají se Španělskem, nebo Finskem. V Heraklionu tým trenéra Lukáše Pivody nestačil jen na domácí výběr, kterému v neděli podlehl jasně 66:107. Do turnaje pro hráče do 20 let vstoupil sobotním vítězstvím nad Rumuny 75:65 a v pondělí získal cenný skalp favorizované Litvy po výhře 82:79.