Slovinsko velebí Luku. Dončič vytáhl triple double a zapsal se do vybrané společnosti

Klasický triple double s dvoucifernými čísly v počtu bodů, doskoků a asistencí si dosud připsali pouze Chorvat Toni Kukoč, Rumun Rares Mandache a Polák Mateusz Ponitka.
Jako první zaznamenal ceněný zápis jiný Chorvat Stojko Vrankovič, který v roce 1993 v utkání proti Řecku (90:48) nastřílel 12 bodů, doskočil 13 míčů a k tomu zblokoval 10 střel soupeře.
Kukoč v roce 1995 v Aténách přispěl k výhře 92:77 nad Finskem 15 body, 12 doskoky a 11 asistencemi. Mandache o 22 let později v Kluži při porážce s Černou Horou 69:86 měl bilanci 14+11+10. Ponitka před třemi roky v Berlíně při vítězství nad Slovinskem 90:87 zapsal 26 bodů, 16 doskočených míčů a 10 přihrávek.
Na letošním turnaji už útočil na triple double turecký pivot Alperen Sengün, ale v souboji s českým týmem (92:78) mu vedle 23 bodů a 12 doskoků chyběla jediná asistence.
Dončič a spol. dosud na ME inkasovali přes 100 bodů od Poláků i Francouzů, proti papírově slabším Belgičanům ale potvrdili roli favorita a přihlásili se do hry o postup do osmifinále. S nedělním soupeřem teď mají shodnou bilanci 1-2.
Neporazitelnost i po třetím utkání drží Řekové, kteří i díky 27 bodům Janise Adetokunba deklasovali 94:53 Gruzii. Ve skupině C v Limassolu mají téměř jistý postup do play off a rozhodnuto o tom může být ještě dnes.
Adetokunbo vynechal předchozí zápas proti Kypru a při návratu do sestavy přidal i osm doskoků a čtyři asistence. Gruzínci mají na kontě zatím jen překvapivou úvodní výhru nad Španělskem.
Mistrovství Evropy basketbalistů
Skupina C (Limassol)
Skupina D (Katovice)
Tabulka skupiny C
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|Řecko
|3
|3
|0
|265:188
|6
|2.
|Gruzie
|3
|1
|2
|198:241
|4
|3.
|Španělsko
|2
|1
|1
|157:150
|3
|4.
|Itálie
|2
|1
|1
|144:137
|3
|5.
|Bosna a Hercegovina
|2
|1
|1
|158:152
|3
|6.
|Kypr
|2
|0
|2
|133:187
|2
Tabulka skupiny D
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|Francie
|2
|2
|0
|195:159
|4
|2.
|Polsko
|2
|2
|0
|171:159
|4
|3.
|Slovinsko
|3
|1
|2
|276:277
|4
|4.
|Belgie
|3
|1
|2
|204:242
|4
|5.
|Izrael
|2
|1
|1
|147:137
|3
|6.
|Island
|2
|0
|2
|135:154
|2