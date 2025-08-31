Slovinsko velebí Luku. Dončič vytáhl triple double a zapsal se do vybrané společnosti

Luka Dončič jako teprve pátý hráč v historii zaznamenal v zápase na mistrovství Evropy basketbalistů triple double. Hvězdný Slovinec hrající v NBA za slavné Los Angeles Lakers zaznamenal v utkání proti Belgii 26 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků a ve skupině D v Katovicích dovedl tým evropských šampionů z roku 2017 k premiérové výhře na turnaji 86:69.
Slovinský basketbalista Luka Dončič v akci proti Belgii. | foto: Profimedia.cz

Klasický triple double s dvoucifernými čísly v počtu bodů, doskoků a asistencí si dosud připsali pouze Chorvat Toni Kukoč, Rumun Rares Mandache a Polák Mateusz Ponitka.

Jako první zaznamenal ceněný zápis jiný Chorvat Stojko Vrankovič, který v roce 1993 v utkání proti Řecku (90:48) nastřílel 12 bodů, doskočil 13 míčů a k tomu zblokoval 10 střel soupeře.

Za nefér gesto rasistické urážky. Francouz se hvězdě omluvil, federace stojí za ním

Kukoč v roce 1995 v Aténách přispěl k výhře 92:77 nad Finskem 15 body, 12 doskoky a 11 asistencemi. Mandache o 22 let později v Kluži při porážce s Černou Horou 69:86 měl bilanci 14+11+10. Ponitka před třemi roky v Berlíně při vítězství nad Slovinskem 90:87 zapsal 26 bodů, 16 doskočených míčů a 10 přihrávek.

Na letošním turnaji už útočil na triple double turecký pivot Alperen Sengün, ale v souboji s českým týmem (92:78) mu vedle 23 bodů a 12 doskoků chyběla jediná asistence.

Dončič a spol. dosud na ME inkasovali přes 100 bodů od Poláků i Francouzů, proti papírově slabším Belgičanům ale potvrdili roli favorita a přihlásili se do hry o postup do osmifinále. S nedělním soupeřem teď mají shodnou bilanci 1-2.

Řek Janis Adetokunbo útočí na koš mezi hráči Gruzie.

Neporazitelnost i po třetím utkání drží Řekové, kteří i díky 27 bodům Janise Adetokunba deklasovali 94:53 Gruzii. Ve skupině C v Limassolu mají téměř jistý postup do play off a rozhodnuto o tom může být ještě dnes.

Adetokunbo vynechal předchozí zápas proti Kypru a při návratu do sestavy přidal i osm doskoků a čtyři asistence. Gruzínci mají na kontě zatím jen překvapivou úvodní výhru nad Španělskem.

Mistrovství Evropy basketbalistů

Skupina C (Limassol)
Řecko - Gruzie 94:53 (22:13, 46:29, 69:41)

Skupina D (Katovice)
Slovinsko - Belgie 86:69 (16:10, 43:31, 64:48)

Tabulka skupiny C

Tým Z V P S B
1. Řecko 3 3 0 265:188 6
2. Gruzie 3 1 2 198:241 4
3. Španělsko 2 1 1 157:150 3
4. Itálie 2 1 1 144:137 3
5. Bosna a Hercegovina 2 1 1 158:152 3
6. Kypr 2 0 2 133:187 2

Tabulka skupiny D

Tým Z V P S B
1. Francie 2 2 0 195:159 4
2. Polsko 2 2 0 171:159 4
3. Slovinsko 3 1 2 276:277 4
4. Belgie 3 1 2 204:242 4
5. Izrael 2 1 1 147:137 3
6. Island 2 0 2 135:154 2
Výsledky

