Němci jasně prošli do finále EuroBasketu, proti Finům opět řádil Schröder

  18:52
Němečtí basketbalisté porazili v semifinále mistrovství Evropy Finsko 98:86 a jediná výhra je v Rize dělí od toho, aby k předloňskému světovému titulu přidali zlato i z kontinentálního šampionátu. Jejich soupeřem bude v neděli vítěz večerního duelu mezi Tureckem a Řeckem.
Dennis Schröder se snaží přejít přes finského reprezentanta Mira Littleho.

Dennis Schröder se snaží přejít přes finského reprezentanta Mira Littleho. | foto: Reuters

Lauri Markkanen najíždí do německého koše, brání ho Dennis Schröder.
Dennis Schröder slaví německý postup do finále.
Franz Wagner tleská fanouškům po postupu do finále.
Olivier Nkamhoua bráněný Tristanem Da Silvou.
Němci si zahrají finále potřetí v historii. V roce 1993 před svými fanoušky v Mnichově turnaj vyhráli, před dvaceti lety v Bělehradu podlehli Řecku. Finové stále mohou získat premiérovou medaili, jejich maximem dosud bylo šesté místo z roku 1967.

Světoví šampioni porazili Finy na turnaji už podruhé. V základní skupině v Tampere zvítězili jasně 91:61 a v semifinále měli zápas pod kontrolou od druhé čtvrtiny. V té první po nástupu Finů zvrátili až osmibodové manko, ale ve druhé už v ofenzivním utkání vedli až o 19 a za poločas dali celkem 61 bodů (61:47). Seveřané se po změně stran dokázali přiblížit na šest bodů, ale v závěrečné části už je soupeř na jednociferný rozdíl nepustil.

Byli jsme zneuctění. Slovinci po prohře osočovali rozhodčí, divil se i Dončič

Lídrem německého výběru, který v zápase trefil 14 tříbodových střel, byl kapitán Dennis Schröder. Rozehrávač Detroitu zaznamenal 26 bodů a 12 asistencí, 22 bodů přidal pivot Orlanda Franz Wagner. Nejlepším finským hráčem byl Olivier Nkamhoua s 21 body a 9 doskoky, hvězdný pivot Utahu Lauri Markkanen přidal 16 bodů a 8 doskočených míčů.

Mistrovství Evropy basketbalistů v Rize

semifinále:

Německo - Finsko 98:86 (30:26, 61:47, 81:73)

20:00 Turecko - Řecko

Atletický vrchol až v září? Zvykejte si. Před Tokiem byl důležitý i psychický odpočinek

Od našeho zpravodaje v Japonsku Koulař Tomáš Staněk si hned vybaví rok 2019. Atletické mistrovství světa se konalo v rozpáleném katarském Dauhá. Jeho termín? Až v říjnu. Tehdy se v půlce sezony sbalil, a jelikož manželka si nemohla...

12. září 2025  16:06

Zacha na odchodu z Bostonu? Zajímají se o něj v Kanadě, ve hře je pikantní přesun

Že by pohyb českých hráčů v Bostonu neustal? Zatímco do klubu v červenci přišel Matěj Blümel, Jakub Lauko se vydal z NHL do české extraligy. A nemusí být jediný, kdo tradiční hokejovou organizaci...

12. září 2025

