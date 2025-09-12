Němci jasně prošli do finále EuroBasketu, proti Finům opět řádil Schröder

Němci si zahrají finále potřetí v historii. V roce 1993 před svými fanoušky v Mnichově turnaj vyhráli, před dvaceti lety v Bělehradu podlehli Řecku. Finové stále mohou získat premiérovou medaili, jejich maximem dosud bylo šesté místo z roku 1967.
Světoví šampioni porazili Finy na turnaji už podruhé. V základní skupině v Tampere zvítězili jasně 91:61 a v semifinále měli zápas pod kontrolou od druhé čtvrtiny. V té první po nástupu Finů zvrátili až osmibodové manko, ale ve druhé už v ofenzivním utkání vedli až o 19 a za poločas dali celkem 61 bodů (61:47). Seveřané se po změně stran dokázali přiblížit na šest bodů, ale v závěrečné části už je soupeř na jednociferný rozdíl nepustil.
Lídrem německého výběru, který v zápase trefil 14 tříbodových střel, byl kapitán Dennis Schröder. Rozehrávač Detroitu zaznamenal 26 bodů a 12 asistencí, 22 bodů přidal pivot Orlanda Franz Wagner. Nejlepším finským hráčem byl Olivier Nkamhoua s 21 body a 9 doskoky, hvězdný pivot Utahu Lauri Markkanen přidal 16 bodů a 8 doskočených míčů.
Mistrovství Evropy basketbalistů v Rize
semifinále:
Německo - Finsko 98:86 (30:26, 61:47, 81:73)
20:00 Turecko - Řecko