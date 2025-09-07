Další favorit se loučí s EuroBasketem. Místo Francouzů do čtvrtfinále míří Gruzie

  16:40
O další velké překvapení v osmifinále mistrovství Evropy basketbalistů se postarali Gruzínci, kteří porazili Francii 80:70. Mezi nejlepší osmičku se dostali poprvé. Ve středu je čekají Finové, kteří v sobotu přešli přes favorizované Srbsko.
Basketbalisté Gruzie slaví postup do čtvrtfinále. | foto: Reuters

Gruzínští basketbalisté, kteří v generálce na šampionát podlehli české reprezentaci v Pardubicích 87:100, prošli do play off ze čtvrtého místa skupiny C se dvěma výhrami. Turnaj zahájili senzačním úspěchem proti obhájcům titulu Španělům, pak porazili v Limassolu i domácí Kypr.

V Rize v neděli přidali třetí vítězství, což se jim na jednom mistrovství Evropy ještě nikdy nepovedlo. V roce 2022 skončili až jednadvacátí. Dosud nejlépe si vedli při své premiéře v roce 2011, kdy obsadili 11. místo.

Jokič a spol. končí na EuroBasketu už v osmifinále, vyřadilo je Finsko

K vítězství nad Francií, stříbrným týmem minulého evropského šampionátu i olympijských her v Paříži, je dovedli americký rodák Kamar Baldwin a pivot Tornike Šengelija, kteří dali shodně po 24 bodech. Sandro Mamukelašvili nasbíral 14 bodů a 11 doskoků. Nejlepším střelcem poraženého týmu byl Sylvain Francisco se 14 body.

Do čtvrtfinále postoupili i polští basketbalisté, kteří obhajují čtvrté místo. Bosnu a Hercegovinu porazili 80:72 hlavně díky 28 bodům amerického rodáka Jordana Loyda, který získal polský pas těsně před šampionátem. Dalším soupeřem polského týmu bude Turecko, které zatím na turnaji vyhrálo všech šest zápasů.

Jusuf Nurkič se marně snaží ubránit Jordana Loyda.

Bývalý šampion NBA s Torontem Loyd, jenž patří k nejlepším střelcům šampionátu, trefil tři ze sedmi trojek a proměnil všech devět trestných hodů.

Výborný výkon podal také kapitán Mateusz Ponitka, který si připsal double double za 19 bodů a 11 doskoků. Bosenský tým se opíral o pivota Utahu Jusufa Nurkiče (20 bodů) a rozehrávače Johna Robersona (19). Americký rodák si šest a půl minuty před koncem za stavu 70:66 pro Poláky poranil nohu a v závěru svému mužstvu citelně chyběl.

Mistrovství Evropy basketbalistů v Rize

osmifinále

Polsko - Bosna a Hercegovina 80:72 (14:23, 40:44, 62:61)
Francie - Gruzie 70:80 (20:24, 37:38, 54:58)

17:30 Itálie - Slovinsko

20:45 Řecko - Izrael

