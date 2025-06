EuroBasket ONLINE: Zlepší si Češky náladu? S Litevkami získávají náskok

V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12 evropských. Na turnaji hraje i...

Na první pohled vám může připadat jako retrofotbalista. Jako by ho vystřihli z osmdesátek. Rozevláté kudrnaté háro. Pod nosem poctivý knír. Strniště na bradě. Stulpny lajdácky stažené skoro až ke...

Zděšení u házenkářek Mostu. České šampionky už nepovede portugalský trenér Joao Florencio, nečekaně a chvíli před startem letní přípravy se stěhuje do rumunského klubu Minaur Baia Mare. Mostecké...

V hlavě si předem připravil, co poví. Když ale skutečně stál proti Connoru McDavidovi, přepadla ho nervozita. Zpanikařil, rázem neměl ponětí, jak začít. Nejlepšímu hokejistovi současnosti řekl jen:...

Směr Turecko. Juráska si údajně vyhlédl Besiktas, čeká ho zdravotní prohlídka

Reprezentant David Jurásek se po hostování v Hoffenheimu do Benfiky Lisabon nevrátí. Podle tureckých médií míří český obránce do Besiktase Istanbul, kde by měl rovněž hostovat. O víkendu má v novém...