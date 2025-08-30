Němci porazili i Litvu, Schröder si stěžoval na rasismus: Opičí zvuky odmítám

Němečtí basketbalisté po dalším suverénním výkonu na mistrovství Evropy porazili Litvu 107:88 a po třetí výhře ve skupině B postoupili v předstihu do osmifinále. Kapitán Dennis Schröder se na jasném vítězství úřadujících mistrů nad jedním ze spolufavoritů turnaje podílel 26 body, když proměnil pět z deseti trojek.
Dennis Schröder v akci proti Litvě, brání ho Tadas Sedekerskis. | foto: AP

Po utkání si jednatřicetiletý rozehrávač tmavé pleti stěžoval na rasistické chování litevských fanoušků při odchodu týmů do šaten v polovině zápasu.

„Můžete mě urážet, ale opičí zvuky odmítám. Rasismus do tohohle sportu nepatří,“ řekl Schröder v televizním rozhovoru.

Další hráč z NBA Franz Wagner nastřílel 24 bodů. Daniel Theis, který po minulé sezoně zámořskou soutěž po osmi letech opustil, se prosadil 23 body.

Němci i ve třetím utkání v Tampere překonali hranici 100 bodů. Litevce, kteří v zápase vedli jen dvakrát, táhl autor 20 bodů Rokas Jokubaitis. Tým trojnásobný evropských šampionů utrpěl první porážku.

Mistrovství Evropy basketbalistů

Skupina B (Tampere):
Německo - Litva 107:88 (32:20, 55:47, 83:72)

Tabulka skupiny A

Tým Z V P S B
1. Německo 3 3 0 318:247 6
2. Litva 3 2 1 276:244 5
3. Finsko 2 2 0 202:169 4
4. Švédsko 2 0 2 173:198 2
5. Velká Británie 2 0 2 149:203 2
6. Černá Hora 2 0 2 143:200 2
