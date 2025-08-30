Němci porazili i Litvu, Schröder si stěžoval na rasismus: Opičí zvuky odmítám

Po utkání si jednatřicetiletý rozehrávač tmavé pleti stěžoval na rasistické chování litevských fanoušků při odchodu týmů do šaten v polovině zápasu.
„Můžete mě urážet, ale opičí zvuky odmítám. Rasismus do tohohle sportu nepatří,“ řekl Schröder v televizním rozhovoru.
Další hráč z NBA Franz Wagner nastřílel 24 bodů. Daniel Theis, který po minulé sezoně zámořskou soutěž po osmi letech opustil, se prosadil 23 body.
Němci i ve třetím utkání v Tampere překonali hranici 100 bodů. Litevce, kteří v zápase vedli jen dvakrát, táhl autor 20 bodů Rokas Jokubaitis. Tým trojnásobný evropských šampionů utrpěl první porážku.
Mistrovství Evropy basketbalistů
Skupina B (Tampere):
Tabulka skupiny A
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|Německo
|3
|3
|0
|318:247
|6
|2.
|Litva
|3
|2
|1
|276:244
|5
|3.
|Finsko
|2
|2
|0
|202:169
|4
|4.
|Švédsko
|2
|0
|2
|173:198
|2
|5.
|Velká Británie
|2
|0
|2
|149:203
|2
|6.
|Černá Hora
|2
|0
|2
|143:200
|2