Český tým bude hrát ve skupině A v lotyšské Rize. Do šampionátu vstoupí ve středu od 13:45 proti Portugalsku. V dalších zápasech ho čekají souboje s Tureckem, Estonskem, Srbskem a domácím Lotyšskem. První čtyři celky postoupí do osmifinále.
Program českých basketbalistů na EuroBasketu:
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|27. srpna 2025, 13:45
|Česko - Portugalsko
|29. srpna 2025, 13:45
|Turecko - Česko
|30. srpna 2025, 13:45
|Česko - Estonsko
|1. září 2025, 20:15
|Srbsko - Česko
|3. září 2025, 17:00
|Česko - Lotyšsko
Kde sledovat EuroBasket 2025 živě?
Zápasy EuroBasketu bude vysílat stanice ČT sport, najdete je i na online platformě ČT sport Plus. Streamy registrovaným zákazníkům nabídne i sázková kancelář Tipsport, podmínkou je minimální herní aktivita na účtu.
Skupiny na EuroBasketu 2025:
|Skupina
|Týmy
|Skupina A
|Lotyšsko, Srbsko, ČESKO, Turecko, Estonsko, Portugalsko
|Skupina B
|Finsko, Německo, Litva, Černá Hora, Velká Británie, Švédsko
|Skupina C
|Kypr, Španělsko, Řecko, Itálie, Gruzie, Bosna a Hercegovina
|Skupina D
|Polsko, Francie, Slovinsko, Izrael, Belgie, Island
Systém EuroBasketu 2025:
- V šestičlenných skupinách si zahraje každý s každým na jedno utkání. První čtyři týmy postupují do osmifinále turnaje.
- Postupující se utkají křížovým pravidlem (A1 - B4, A2 - B3, B1 - A4 atd.).
- Vyřazovací fáze se hraje na jeden zápas.
- V případě nerozhodného výsledku po čtyřech čtvrtinách následuje pětiminutové prodloužení. Pokud je i poté skóre vyrovnané, přidává se další pětiminutové prodloužení, až dokud jeden tým nevyhraje.
Nominace českých basketbalistů na EuroBasket
Z české nominace vypadl těsně před šampionátem kvůli zranění zad tahoun Tomáš Satoranský. Hrát nebude ani jeho spoluhráč z Barcelony Jan Veselý, který rovněž není zdravotně v pořádku (koleno, záda). V týmu naopak nechybí zástupce slavné NBA Vít Krejčí z Atlanty.
|
Na EuroBasket bez opory. V nominaci není zraněný Satoranský, nechybí nováčci
Rozehrávači: Petr Křivánek (Brno), Ondřej Sehnal (Nymburk), Vít Krejčí (Atlanta/NBA)
Křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban (oba Nymburk), Richard Bálint (Bamberg/Něm.), Tomáš Kyzlink (Ťi-lin Northeast Tigers/Čína)
Pivoti: Adam Kejval (Brno), Martin Kříž (Nymburk), Martin Svoboda (Písek), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pl), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.)
Která města hostí EuroBasket mužů 2025?
Turnaj se hraje ve čtyřech evropských městech: lotyšské Rize, finském Tampere, kyperském Limassolu a polských Katovicích. Češi odehrají skupinu v Rize v hale s kapacitou 11 200 diváků. V Lotyšsku se odehrají i zápasy play off.
Kompletní program EuroBasketu 2025:
|Datum a čas
|Zápas
|Fáze
|Výsledek
|27. 8. (12:30)
|V. Británie - Litva
|Skupina B
|27. 8. (13:45)
|Česko - Portugalsko
|Skupina A
|27. 8. (15:30)
|Černá Hora - Německo
|Skupina B
|27. 8. (17:00)
|Lotyšsko - Turecko
|Skupina A
|27. 8. (19:30)
|Finsko - Švédsko
|Skupina B
|27. 8. (20:15)
|Srbsko - Estonsko
|Skupina A
|28. 8. (14:00)
|Izrael - Island
|Skupina D
|28. 8. (14:00)
|Gruzie - Španělsko
|Skupina C
|28. 8. (17:00)
|Belgie - Francie
|Skupina D
|28. 8. (17:15)
|Kypr - Bosna a Herc.
|Skupina C
|28. 8. (20:30)
|Polsko - Slovinsko
|Skupina D
|28. 8. (20:30)
|Řecko - Itálie
|Skupina C
|29. 8. (12:30)
|Německo - Švédsko
|Skupina B
|29. 8. (13:45)
|Turecko - Česko
|Skupina A
|29. 8. (15:30)
|Litva - Černá Hora
|Skupina B
|29. 8. (17:00)
|Lotyšsko - Estonsko
|Skupina A
|29. 8. (19:30)
|Finsko - V. Británie
|Skupina B
|29. 8. (20:15)
|Srbsko - Portugalsko
|Skupina A
|30. 8. (12:30)
|Litva - Německo
|Skupina B
|30. 8. (13:45)
|Česko - Estonsko
|Skupina A
|30. 8. (14:00)
|Island - Belgie
|Skupina D
|30. 8. (14:00)
|Gruzie - Itálie
|Skupina C
|30. 8. (15:30)
|V. Británie - Švédsko
|Skupina B
|30. 8. (17:00)
|Lotyšsko - Srbsko
|Skupina A
|30. 8. (17:00)
|Francie - Slovinsko
|Skupina D
|30. 8. (17:15)
|Kypr - Řecko
|Skupina C
|30. 8. (19:30)
|Finsko - Černá Hora
|Skupina B
|30. 8. (20:15)
|Turecko - Portugalsko
|Skupina A
|30. 8. (20:30)
|Polsko - Izrael
|Skupina D
|30. 8. (20:30)
|Španělsko - Bosna a Herc.
|Skupina C
|31. 8. (14:00)
|Slovinsko - Belgie
|Skupina D
|31. 8. (14:00)
|Gruzie - Řecko
|Skupina C
|31. 8. (17:00)
|Izrael - Francie
|Skupina D
|31. 8. (17:15)
|Kypr - Španělsko
|Skupina C
|31. 8. (20:30)
|Polsko - Island
|Skupina D
|31. 8. (20:30)
|Itálie - Bosna a Herc.
|Skupina C
|1. 9. (12:30)
|Švédsko - Černá Hora
|Skupina B
|1. 9. (13:45)
|Estonsko - Turecko
|Skupina A
|1. 9. (15:30)
|Německo - V. Británie
|Skupina B
|1. 9. (17:00)
|Lotyšsko - Portugalsko
|Skupina A
|1. 9. (19:30)
|Finsko - Litva
|Skupina B
|1. 9. (20:15)
|Srbsko - Česko
|Skupina A
|2. 9. (14:00)
|Belgie - Izrael
|Skupina D
|2. 9. (14:00)
|Řecko - Bosna a Herc.
|Skupina C
|2. 9. (17:00)
|Island - Slovinsko
|Skupina D
|2. 9. (17:15)
|Kypr - Gruzie
|Skupina C
|2. 9. (20:30)
|Polsko - Francie
|Skupina D
|2. 9. (20:30)
|Itálie - Španělsko
|Skupina C
|3. 9. (12:30)
|Černá Hora - V. Británie
|Skupina B
|3. 9. (13:45)
|Estonsko - Portugalsko
|Skupina A
|3. 9. (15:30)
|Litva - Švédsko
|Skupina B
|3. 9. (17:00)
|Česko - Lotyšsko
|Skupina A
|3. 9. (19:30)
|Finsko - Německo
|Skupina B
|3. 9. (20:15)
|Turecko - Srbsko
|Skupina A
|4. 9. (14:00)
|Francie - Island
|Skupina D
|4. 9. (14:00)
|Gruzie - Bosna a Herc.
|Skupina C
|4. 9. (17:00)
|Izrael - Slovinsko
|Skupina D
|4. 9. (17:15)
|Kypr - Itálie
|Skupina C
|4. 9. (20:30)
|Polsko - Belgie
|Skupina D
|4. 9. (20:30)
|Španělsko - Řecko
|Skupina C
Play off
|Datum
|Zápas
|Fáze
|Výsledek
|6. 9.
|B2 - A3
|Osmifinále
|6. 9.
|A1 - B4
|Osmifinále
|6. 9.
|B1 - A4
|Osmifinále
|6. 9.
|A2 - B3
|Osmifinále
|7. 9.
|C1 - D4
|Osmifinále
|7. 9.
|D2 - C3
|Osmifinále
|7. 9.
|C2 - D3
|Osmifinále
|7. 9.
|D1 - C4
|Osmifinále
|9. 9.
|Čtvrtfinále
|9. 9.
|Čtvrtfinále
|10. 9.
|Čtvrtfinále
|10. 9.
|Čtvrtfinále
|12. 9.
|Semifinále
|12. 9.
|Semifinále
|14. 9.
|O bronz
|14. 9.
|Finále
Medailisté z posledních šampionátů:
Na posledním evropském šampionátu triumfovali Španělé. Češi svou skupinu odehráli v Praze a skončili v osmifinále, což pro ně bylo zklamáním. Tentokrát by byl postup ze skupiny, vzhledem k absenci velkých opor a omlazení týmu, úspěchem.
|Rok
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|2022
|Španělsko
|Francie
|Německo
|2017
|Slovinsko
|Srbsko
|Španělsko
|2015
|Španělsko
|Litva
|Francie
|2013
|Francie
|Litva
|Španělsko
|2011
|Španělsko
|Francie
|Rusko
|2009
|Španělsko
|Srbsko
|Řecko
|2007
|Rusko
|Španělsko
|Litva
|2005
|Řecko
|Německo
|Francie