Eurobasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté

Autor:
  20:52
Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hrát se bude ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se bude snažit i česká reprezentace. Jaký je kompletní program turnaje, kdy hrají Češi i kde můžete zápasy sledovat živě najdete v přehledném textu.
Tomáš Kyzlink se tlačí kolem bránícího Víta Krejčího na tréninku před...

Tomáš Kyzlink se tlačí kolem bránícího Víta Krejčího na tréninku před EuroBasketem. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Richard Bálint a Petr Křivánek na tréninku před EuroBasketem.
Ondřej Sehnal na tréninku před EuroBasketem.
Vít Krejčí na tiskové konferenci před EuroBasketem.
Martin Kříž na tréninku před EuroBasketem.
12 fotografií

Český tým bude hrát ve skupině A v lotyšské Rize. Do šampionátu vstoupí ve středu od 13:45 proti Portugalsku. V dalších zápasech ho čekají souboje s Tureckem, Estonskem, Srbskem a domácím Lotyšskem. První čtyři celky postoupí do osmifinále.

Program českých basketbalistů na EuroBasketu:

Datum a časZápasVýsledek
27. srpna 2025, 13:45Česko - Portugalsko
29. srpna 2025, 13:45Turecko - Česko
30. srpna 2025, 13:45Česko - Estonsko
1. září 2025, 20:15Srbsko - Česko
3. září 2025, 17:00Česko - Lotyšsko

Kde sledovat EuroBasket 2025 živě?

Zápasy EuroBasketu bude vysílat stanice ČT sport, najdete je i na online platformě ČT sport Plus. Streamy registrovaným zákazníkům nabídne i sázková kancelář Tipsport, podmínkou je minimální herní aktivita na účtu.

Skupiny na EuroBasketu 2025:

SkupinaTýmy
Skupina ALotyšsko, Srbsko, ČESKO, Turecko, Estonsko, Portugalsko
Skupina BFinsko, Německo, Litva, Černá Hora, Velká Británie, Švédsko
Skupina CKypr, Španělsko, Řecko, Itálie, Gruzie, Bosna a Hercegovina
Skupina DPolsko, Francie, Slovinsko, Izrael, Belgie, Island

Systém EuroBasketu 2025:

  • V šestičlenných skupinách si zahraje každý s každým na jedno utkání. První čtyři týmy postupují do osmifinále turnaje.
  • Postupující se utkají křížovým pravidlem (A1 - B4, A2 - B3, B1 - A4 atd.).
  • Vyřazovací fáze se hraje na jeden zápas.
  • V případě nerozhodného výsledku po čtyřech čtvrtinách následuje pětiminutové prodloužení. Pokud je i poté skóre vyrovnané, přidává se další pětiminutové prodloužení, až dokud jeden tým nevyhraje.

Nominace českých basketbalistů na EuroBasket

Z české nominace vypadl těsně před šampionátem kvůli zranění zad tahoun Tomáš Satoranský. Hrát nebude ani jeho spoluhráč z Barcelony Jan Veselý, který rovněž není zdravotně v pořádku (koleno, záda). V týmu naopak nechybí zástupce slavné NBA Vít Krejčí z Atlanty.

Na EuroBasket bez opory. V nominaci není zraněný Satoranský, nechybí nováčci

Rozehrávači: Petr Křivánek (Brno), Ondřej Sehnal (Nymburk), Vít Krejčí (Atlanta/NBA)

Křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban (oba Nymburk), Richard Bálint (Bamberg/Něm.), Tomáš Kyzlink (Ťi-lin Northeast Tigers/Čína)

Pivoti: Adam Kejval (Brno), Martin Kříž (Nymburk), Martin Svoboda (Písek), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pl), Jan Zídek (Tizona Burgos/Šp.)

Která města hostí EuroBasket mužů 2025?

Turnaj se hraje ve čtyřech evropských městech: lotyšské Rize, finském Tampere, kyperském Limassolu a polských Katovicích. Češi odehrají skupinu v Rize v hale s kapacitou 11 200 diváků. V Lotyšsku se odehrají i zápasy play off.

Kompletní program EuroBasketu 2025:

Datum a časZápasFázeVýsledek
27. 8. (12:30)V. Británie - LitvaSkupina B
27. 8. (13:45)Česko - PortugalskoSkupina A
27. 8. (15:30)Černá Hora - NěmeckoSkupina B
27. 8. (17:00)Lotyšsko - TureckoSkupina A
27. 8. (19:30)Finsko - ŠvédskoSkupina B
27. 8. (20:15)Srbsko - EstonskoSkupina A
28. 8. (14:00)Izrael - IslandSkupina D
28. 8. (14:00)Gruzie - ŠpanělskoSkupina C
28. 8. (17:00)Belgie - FrancieSkupina D
28. 8. (17:15)Kypr - Bosna a Herc.Skupina C
28. 8. (20:30)Polsko - SlovinskoSkupina D
28. 8. (20:30)Řecko - ItálieSkupina C
29. 8. (12:30)Německo - ŠvédskoSkupina B
29. 8. (13:45)Turecko - ČeskoSkupina A
29. 8. (15:30)Litva - Černá HoraSkupina B
29. 8. (17:00)Lotyšsko - EstonskoSkupina A
29. 8. (19:30)Finsko - V. BritánieSkupina B
29. 8. (20:15)Srbsko - PortugalskoSkupina A
30. 8. (12:30)Litva - NěmeckoSkupina B
30. 8. (13:45)Česko - EstonskoSkupina A
30. 8. (14:00)Island - BelgieSkupina D
30. 8. (14:00)Gruzie - ItálieSkupina C
30. 8. (15:30)V. Británie - ŠvédskoSkupina B
30. 8. (17:00)Lotyšsko - SrbskoSkupina A
30. 8. (17:00)Francie - SlovinskoSkupina D
30. 8. (17:15)Kypr - ŘeckoSkupina C
30. 8. (19:30)Finsko - Černá HoraSkupina B
30. 8. (20:15)Turecko - PortugalskoSkupina A
30. 8. (20:30)Polsko - IzraelSkupina D
30. 8. (20:30)Španělsko - Bosna a Herc.Skupina C
31. 8. (14:00)Slovinsko - BelgieSkupina D
31. 8. (14:00)Gruzie - ŘeckoSkupina C
31. 8. (17:00)Izrael - FrancieSkupina D
31. 8. (17:15)Kypr - ŠpanělskoSkupina C
31. 8. (20:30)Polsko - IslandSkupina D
31. 8. (20:30)Itálie - Bosna a Herc.Skupina C
1. 9. (12:30)Švédsko - Černá HoraSkupina B
1. 9. (13:45)Estonsko - TureckoSkupina A
1. 9. (15:30)Německo - V. BritánieSkupina B
1. 9. (17:00)Lotyšsko - PortugalskoSkupina A
1. 9. (19:30)Finsko - LitvaSkupina B
1. 9. (20:15)Srbsko - ČeskoSkupina A
2. 9. (14:00)Belgie - IzraelSkupina D
2. 9. (14:00)Řecko - Bosna a Herc.Skupina C
2. 9. (17:00)Island - SlovinskoSkupina D
2. 9. (17:15)Kypr - GruzieSkupina C
2. 9. (20:30)Polsko - FrancieSkupina D
2. 9. (20:30)Itálie - ŠpanělskoSkupina C
3. 9. (12:30)Černá Hora - V. BritánieSkupina B
3. 9. (13:45)Estonsko - PortugalskoSkupina A
3. 9. (15:30)Litva - ŠvédskoSkupina B
3. 9. (17:00)Česko - LotyšskoSkupina A
3. 9. (19:30)Finsko - NěmeckoSkupina B
3. 9. (20:15)Turecko - SrbskoSkupina A
4. 9. (14:00)Francie - IslandSkupina D
4. 9. (14:00)Gruzie - Bosna a Herc.Skupina C
4. 9. (17:00)Izrael - SlovinskoSkupina D
4. 9. (17:15)Kypr - ItálieSkupina C
4. 9. (20:30)Polsko - BelgieSkupina D
4. 9. (20:30)Španělsko - ŘeckoSkupina C

Play off

DatumZápasFázeVýsledek
6. 9.B2 - A3Osmifinále
6. 9.A1 - B4Osmifinále
6. 9.B1 - A4Osmifinále
6. 9.A2 - B3Osmifinále
7. 9.C1 - D4Osmifinále
7. 9.D2 - C3Osmifinále
7. 9.C2 - D3Osmifinále
7. 9.D1 - C4Osmifinále
9. 9.Čtvrtfinále
9. 9.Čtvrtfinále
10. 9.Čtvrtfinále
10. 9.Čtvrtfinále
12. 9.Semifinále
12. 9.Semifinále
14. 9.O bronz
14. 9.Finále

Medailisté z posledních šampionátů:

Na posledním evropském šampionátu triumfovali Španělé. Češi svou skupinu odehráli v Praze a skončili v osmifinále, což pro ně bylo zklamáním. Tentokrát by byl postup ze skupiny, vzhledem k absenci velkých opor a omlazení týmu, úspěchem.

RokZlatoStříbroBronz
2022ŠpanělskoFrancieNěmecko
2017SlovinskoSrbskoŠpanělsko
2015ŠpanělskoLitvaFrancie
2013FrancieLitvaŠpanělsko
2011ŠpanělskoFrancieRusko
2009ŠpanělskoSrbskoŘecko
2007RuskoŠpanělskoLitva
2005ŘeckoNěmeckoFrancie
Vstoupit do diskuse

