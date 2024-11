Věděl, že minul, tak rovnou běžel pod koš. Body mám díky týmu, míní Bohačík

V zápase na sebe Bohačík upozorňoval průběžně. Třeba když ve druhé čtvrtině, v níž český tým prožíval hlušší pasáž, trefil tři důležité trojky.

„Většinou když dávám body, vyplyne to z kolektivní týmové hry. Nemyslím si, že bych byl hráč, který se nějak tlačí do skórování a který by chtěl všechno urvat,“ hodnotil skromně.

Na pozápasové tiskové konferenci zasedl vedle trenéra Diega Ocampa a rozebíral, proč Češi odehráli dva diametrálně odlišné poločasy.

„Naše obrana nebyla úplně optimální. Ze začátku zápasu sice měli Nizozemci vysokou úspěšnost střelby, ale to se stává, když nebráníte, jak byste měli,“ vysvětloval.

I proto se po pauze se spoluhráči důsledně vrátil k taktice, o které se před zápasem hovořilo: využít silovou převahu pod koši a znechutit soupeři útočné hrátky. „Kluci jako Ondra Balvín a James Kárník jsou velice fyzicky nadaní. I Martin Kříž, ač nevypadá, tak je neskutečný stroj,“ chválil výkon českých dlouhánů.

Jaromír Bohačík během zápasu kvalifikace na EuroBasket s Nizozemskem.

Sám se do podkošové vřavy několikrát vydal, nasbíral čtyři doskoky, ale o záměr se z jeho strany pokaždé nejednalo. „Konkrétně doskoky, co jsem měl po mých minutých střelách vyplynuly z toho, že jsem se dostal do ne úplně dobré situace a s předstihem jsem věděl, že míč asi neskončí v koši.“

Zároveň ale přiznal, že podobné situace po něm vyžaduje také trenér Francesco Tabellini v Nymburce, ze kterého si do reprezentace přenesl formu. „Líp se teď vstává, líp se regeneruje,“ vtipkoval. „Pomáhá, pokud se vám daří na klubové úrovni.“

Reprezentace takové zprávy potřebuje, obzvláště během absencí Jana Veselého a Tomáše Satoranského, které zaměstnávají klubové povinnosti s Barcelonou. „Je to úplně jiný tým bez těchto dvou a bez Patrika Audy, kterého jsme už strašně dlouho neviděli,“ usmál se Bohačík.

I bez této trojice ale český tým zapsal důležité vítězství s podstatným rozdílem ve skóre.

„Samozřejmě si toho ceníme. Dá se říct jako každé výhry. Jak říkal i trenér po zápase v šatně, tohle trošku připomíná play off. Jedeme teď do Nizozemska, takže to bude trošku specifické. Trenéři uvidí dnešní zápas, příprava bude úplně jiná, než byla doteď,“ hodnotil.

Před brzkým optimismem ale varoval: „Je třeba zůstat na zemi, protože v Nizozemsku to bude daleko těžší zápas.“

Odveta je na programu v neděli v Haagu od 15.00. V případě výhry se Češi kvalifikují na EuroBasket 2025.