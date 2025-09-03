Když to zvedne, vyhrajeme. Italům na EuroBasketu pomáhá i parťák s leukémií

Italský basketbalista Achille Polonara na dálku přispívá k úspěchům svých krajanů na mistrovství Evropy, i když sám bojuje s leukémií. Po úterním vítězství nad obhájci titulu ze Španělskea trenér Gianmarco Pozzecco prozradil, že před zápasy s týmem Polonarovi pravidelně volá. Když nemocný hráč telefon jednou nezvedl, utrpěli Italové dosud jedinou porážku na turnaji.
Italští basketbalisté nastoupili k přípravnému duelu před ME s Lotyšskem v...

Italští basketbalisté nastoupili k přípravnému duelu před ME s Lotyšskem v trikách s číslem 33 na podporu spoluhráče Polonary, který bojuje s leukémií. | foto: ČTK

Italský basketbalista Achille Polonara v akci proti Řecku.
Radost italských basketbalistů po vítězství nad Španělskem.
Italští basketbalisté děkují fanouškům po vítězství nad Španělskem.
Italští fanoušci slaví vítězství basketbalové reprezentace nad Španělskem.
„Všichni vědí, že Achille je teď v nemocnici ve Valencii. Není pro nás snadné na něj myslet. Voláme mu,“ řekl Pozzecco, jehož tým si výhru nad Španělskem zajistil postup do osmifinále.

Italové si vyšlápli na Španělsko. Dončič dotáhl Slovince k postupu

Naopak šampioni z roku 2022 Španělé budou muset o účast v play off bojovat v posledním zápase skupiny v Limassolu proti Řecku.

„Volal jsem mu hodinu před zápasem s Řeckem a řekl jsem mu: Achille, zavolám ti zpátky 30 minut před zápasem, to už budou všichni kluci v šatně. Pak jsem mu volal a on to nezvedl. Nevím proč. A prohráli jsme,“ líčil emotivní italský kouč.

„Pak jsem mu zavolal před zápasem s Gruzií a řekl mu, že to musí zvednout. A on to vzal. Pak proti Bosně to samé a dnes to samé. Takže jsme stoprocentní, když to zvedne před zápasem. Můžete si myslet, že je to jen náhoda, ale není to pravda,“ uvedl Pozzecco.

Polonara musel přerušit kariéru už předloni kvůli onemocnění rakovinou varlat. Nyní se čtyřiatřicetiletý hráč léčí s akutní myeloidní leukemií.

