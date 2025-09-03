Když to zvedne, vyhrajeme. Italům na EuroBasketu pomáhá i parťák s leukémií

„Všichni vědí, že Achille je teď v nemocnici ve Valencii. Není pro nás snadné na něj myslet. Voláme mu,“ řekl Pozzecco, jehož tým si výhru nad Španělskem zajistil postup do osmifinále.
Italové si vyšlápli na Španělsko. Dončič dotáhl Slovince k postupu
Naopak šampioni z roku 2022 Španělé budou muset o účast v play off bojovat v posledním zápase skupiny v Limassolu proti Řecku.
„Volal jsem mu hodinu před zápasem s Řeckem a řekl jsem mu: Achille, zavolám ti zpátky 30 minut před zápasem, to už budou všichni kluci v šatně. Pak jsem mu volal a on to nezvedl. Nevím proč. A prohráli jsme,“ líčil emotivní italský kouč.
„Pak jsem mu zavolal před zápasem s Gruzií a řekl mu, že to musí zvednout. A on to vzal. Pak proti Bosně to samé a dnes to samé. Takže jsme stoprocentní, když to zvedne před zápasem. Můžete si myslet, že je to jen náhoda, ale není to pravda,“ uvedl Pozzecco.
Polonara musel přerušit kariéru už předloni kvůli onemocnění rakovinou varlat. Nyní se čtyřiatřicetiletý hráč léčí s akutní myeloidní leukemií.