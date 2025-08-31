Za nefér gesto rasistické urážky. Francouz se hvězdě omluvil, federace stojí za ním

  16:15
Francouzský basketbalista Sylvain Francisco se stal po kontroverzním závěru sobotního utkání na mistrovství Evropy proti Slovinsku terčem rasistických urážek na sociálních sítích. Národní federace je odsoudila a uvedla, že za hráčem plně stojí.
Sylvain Francisco se snaží prosadit v utkání se Slovinskem. | foto: Reuters

„Tyto nepřijatelné komentáře jsou v rozporu s hodnotami basketbalu a naší federace,“ stojí v prohlášení.

Francisco popudil řadu fanoušků tím, že porušil nepsané pravidlo, když se na konci utkání ještě před vypršením času pozdravil se slovinskou hvězdou Lukou Dončičem a pak ještě zamířil ke koši a skóroval.

S 32 body byl nejlepším střelcem Francie, která vyhrála 103:95. Dončič nasbíral 39 bodů.

Sedmadvacetiletý rozehrávač Žalgirisu Kaunas později uvedl, že se měl na konci utkání zachovat jinak a nepodat Dončičovi ruku tak brzy.

„Měl jsem mu říct: ‚Ne, braň, budu útočit.‘ Najednou mě napadlo, že jde o skóre. Lituji, že jsem mu potřásl rukou příliš brzo. Pak jsem mu to řekl. Nedá se nic dělat, musíme jít dál,“ řekl Francisco novinářům.

Němci opět úřadovali, Schröder si stěžoval na rasismus. Jokič dotáhl Srby k postupu

Proti rasistickým útokům na sítích se následně rovněž ohradil. „Můžete mě urážet nebo nenávidět za to, co jsem udělal, ale ty rasistické komentáře jsou v rozporu s hodnotami tohohle sportu a komunity. Takové chování nejen škodí, ale vrhá špatné světlo na tým, organizaci nebo zemi,“ napsal na sociální sítě.

Zároveň dodal, že rasistické útoky nenapadají pouze jeho, ale celou rasu a lidskost: „Nikdy k tomu nebudu mlčet. Očekávám, že se to bude odpovídajícím způsobem řešit.“

Na rasistické projevy fanoušků v hale si stěžoval německý rozehrávač tmavé pleti Dennis Schröder po sobotním vítězství nad Litvou v Tampere.

31. srpna 2025  16:15

