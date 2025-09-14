O držitelích zlatých medailí se rozhodne ve večerním finále, v němž se od 20:00 SELČ utkají v duelu neporažených týmů mistři světa Němci s Tureckem.
Řecký tým dotáhl za celkově šestou medailí z evropských šampionátů hvězdný Janis Adetokunbo. Dvojnásobný držitel ocenění pro nejlepšího hráče NBA nastřílel 30 bodů a přidal 17 doskoků a šest asistencí. V dresu Finska, které v závěrečné čtvrtině smazalo dvojciferné manko na rozdíl jediného bodu, si Lauri Markkanen připsal 19 bodů a 10 doskoků.
EuroBasket mužů 2025 v Rize
O 3. místo:
Řecko - Finsko 92:89 (24:15, 48:34, 69:56)
20:00 finále: Německo - Turecko.