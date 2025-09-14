Finové předvedli drtivý finiš, ale evropský bronz z řeckých rukou nevyrvali

  18:40
Řečtí basketbalisté vyhráli na mistrovství Evropy zápas o třetí místo nad Finskem po dramatické koncovce 92:89 a 16 let po poslední medaili získali další bronz. Seveřané si na první cenný kov v historii budou muset počkat, čtvrté místo je ale jejich dosud nejlepší výsledek.
Janis Adetokunbo z Řecka útočí na finský koš, sleduje ho Lauri Markkanen.

Janis Adetokunbo z Řecka útočí na finský koš, sleduje ho Lauri Markkanen. | foto: Ints KalninsReuters

Elias Valtonen z Finska míří s míčem k řeckému koši, sleduje ho Tyler Dorsey.
Tyler Dorsey (vpravo) z Řecka faulovaný finským tahounem Laurim Markkanenem.
Řecký trenér Vassilis Spanulis se diví.
Miro Little (vpravo) z Finska přichází o míč po zákroku Panajotise Kalaitzakise...
8 fotografií

O držitelích zlatých medailí se rozhodne ve večerním finále, v němž se od 20:00 SELČ utkají v duelu neporažených týmů mistři světa Němci s Tureckem.

Řecký tým dotáhl za celkově šestou medailí z evropských šampionátů hvězdný Janis Adetokunbo. Dvojnásobný držitel ocenění pro nejlepšího hráče NBA nastřílel 30 bodů a přidal 17 doskoků a šest asistencí. V dresu Finska, které v závěrečné čtvrtině smazalo dvojciferné manko na rozdíl jediného bodu, si Lauri Markkanen připsal 19 bodů a 10 doskoků.

EuroBasket mužů 2025 v Rize

O 3. místo:

Řecko - Finsko 92:89 (24:15, 48:34, 69:56)
Nejvíce bodů: J. Adetokunbo 30, Dorsey 20, Toliopulos 15, Mitoglu 8 - Markkanen 19, Valtonen 18, Nkamhoua 15, Jantunen 13, Grandison 8. Fauly: 23:29. Trestné hody: 34/22 - 25/20. Trojky: 14:13. Doskoky: 41:34.

20:00 finále: Německo - Turecko.

Štefela si oddechl: Pohodička, kvalifikace zadarmo. Jen dlouhé čekání ho deptalo

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když po kvalifikaci výškařů dorazil do mixzóny, měl smíšené pocity. Byl rád, s jakou lehkostí prošel do finále mistrovství světa a v jaké je formě. Ale zároveň byl i unavený z dlouhých debat s...

14. září 2025  15:41

Salač v Misanu skončil bez bodů, Marc Márquez má blízko k titulu v MotoGP

Filip Salač obsadil v motocyklové Velké ceně San Marina 18. místo ve třídě Moto2 a poprvé v sezoně zůstal v závodě, který dokončil, mimo bodovanou patnáctku. Český jezdec týmu Elf Marc VDS zopakoval...

14. září 2025  13:54,  aktualizováno  15:31

