Polský nápor přišel pozdě, Sengün dotáhl Turky do evropského semifinále

  18:14
Turečtí basketbalisté si po 24 letech zahrají semifinále na mistrovství Evropy. V Rize si tým kolem hvězdného pivota Alperena Sengüna poradil s Polskem 91:77 a zůstal ve hře o druhou medaili z EuroBasketu v historii země.
Turecký pivot Alperen Sengün u míče v zápase s Polskem, brání ho Aleksander...

Turecký pivot Alperen Sengün u míče v zápase s Polskem, brání ho Aleksander Dziewa. | foto: Ints KalninsReuters

Jordan Loyd z Polska útočí na turecký koš, brání ho Sehmus Hazer.
Mateusz Ponitka z Polska zvedá střelu na turecký koš, brání ho Alperen Sengün.
Michal Sokolowski (vlevo) z Polska útočí na turecký koš, brání ho Ercan Osmani.
Polští fanoušci se radují.
Podkošový hráč Houstonu v NBA se na výhře podílel triple doublem, zaznamenal 19 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. Dalším soupeřem tureckého týmu, který na turnaji ještě nenašel přemožitele a v základní skupině porazil i český výběr, bude vítěz večerního duelu mezi Litvou a Řeckem.

Sengün se stal šestým hráčem v historii, který v utkání na ME dosáhl ve třech statistických ukazatelích na dvouciferná čísla. Na aktuálním turnaji to před ním jako pátý dokázal hvězdný Slovinec Luka Dončič. Sengün už měl ceněný zápis na dosah v základní skupině. V duelu s Čechy mu chyběla jediná asistence, proti Srbsku dvě.

Ve čtvrtfinálovém duelu s Poláky dalo alespoň deset bodů i šest jeho spoluhráčů. V týmu soupeře nastříleli po 19 bodech Jordan Loyd a kapitán Mateusz Ponitka.

Turecký basketbal dosud slavil jen stříbro na domácím ME v roce 2001. Druhým nejlepším výsledkem je čtvrté místo z roku 1949. Poláci, kteří hostili jednu ze základních skupin, naproti tomu nezopakují čtvrté místo z minulého šampionátu. Jejich maximem je rovněž stříbro z roku 1963.

Ve středu se rozhodne o zbylých semifinalistech. O postup mezi nejlepší čtyři týmy se utkají světoví šampioni Němci se Slovinskem a Finsko s Gruzií.

Výsledky

