Duel mezi překvapivými přemožiteli favoritů měli Finové téměř celý pod kontrolou. Seveřané, kteří v osmifinále vyřadili Srby, vedli po prvním poločase o 17 bodů (57:40). Gruzínci, na nichž ztroskotala Francie, vyhráli třetí část a ve čtvrté čtvrtině se přiblížili na rozdíl šesti bodů, víc ale tým kolem hráče NBA Lauriho Markkanena nedovolil.
Pivot Utahu tentokrát nebyl nejlepším střelcem svého týmu, s 19 body ho o dva body předčil Mikael Jantunen. Dvě důležité trojky trefil hrdina čtvrtfinálové koncovky Elias Valtonen. Celkově se Finové z dálky prosadili sedmnáctkrát.
Za Gruzii, která také usilovala o premiérové semifinále EuroBasketu, nastřílel 22 bodů Sandro Mamukelašvili z Toronta. Ke klíčovým momentům patřilo vyloučení dalšího pivotmana Gogy Bitadzeho sedm minut před koncem.
Finsko je poprvé mezi nejlepšími čtyřmi na jakémkoli velkém turnaji, jeho dosavadním maximem bylo šesté místo z mistrovství Evropy v roce 1967.
EuroBasket mužů 2025 – play off v Rize
Čtvrtfinále
Finsko - Gruzie 93:79 (28:15, 57:40, 71:62)
20:00 Německo - Slovinsko