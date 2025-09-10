Finové útočí na medaili z EuroBasketu, do semifinále je dostala střelba z dálky

Autor: ,
  18:27aktualizováno  18:40
Finští basketbalisté poprvé v historii postoupili do semifinále mistrovství Evropy, Gruzii ve čtvrtfinále v Rize porazili 93:79. Jejich příští soupeř vzejde ze souboje gigantů mezi mistry světa Němci a Slovinci s Lukou Dončičem, hrát se bude od 20:00 SELČ.
Edon Maxhuni se raduje z finského postupu do semifinále EuroBasketu.

Edon Maxhuni se raduje z finského postupu do semifinále EuroBasketu. | foto: Ints KalninsReuters

Jacob Grandison (vlevo) z Finska pří bránění v zápase s Gruzií, útočí Tornike...
Finský trenér Lassi Tuovi
Finský mladík Miikka Muurinen si užívá míč.
Olivier Nkamhoua z Finska u míče, brání ho Goga Bitadze z Gruzie.
16 fotografií

Duel mezi překvapivými přemožiteli favoritů měli Finové téměř celý pod kontrolou. Seveřané, kteří v osmifinále vyřadili Srby, vedli po prvním poločase o 17 bodů (57:40). Gruzínci, na nichž ztroskotala Francie, vyhráli třetí část a ve čtvrté čtvrtině se přiblížili na rozdíl šesti bodů, víc ale tým kolem hráče NBA Lauriho Markkanena nedovolil.

Pivot Utahu tentokrát nebyl nejlepším střelcem svého týmu, s 19 body ho o dva body předčil Mikael Jantunen. Dvě důležité trojky trefil hrdina čtvrtfinálové koncovky Elias Valtonen. Celkově se Finové z dálky prosadili sedmnáctkrát.

Za Gruzii, která také usilovala o premiérové semifinále EuroBasketu, nastřílel 22 bodů Sandro Mamukelašvili z Toronta. Ke klíčovým momentům patřilo vyloučení dalšího pivotmana Gogy Bitadzeho sedm minut před koncem.

Finsko je poprvé mezi nejlepšími čtyřmi na jakémkoli velkém turnaji, jeho dosavadním maximem bylo šesté místo z mistrovství Evropy v roce 1967.

EuroBasket mužů 2025 – play off v Rize

Čtvrtfinále

Finsko - Gruzie 93:79 (28:15, 57:40, 71:62)

20:00 Německo - Slovinsko

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Finové útočí na medaili z EuroBasketu, do semifinále je dostala střelba z dálky

Finští basketbalisté poprvé v historii postoupili do semifinále mistrovství Evropy, Gruzii ve čtvrtfinále v Rize porazili 93:79. Jejich příští soupeř vzejde ze souboje gigantů mezi mistry světa Němci...

10. září 2025  18:27,  aktualizováno  18:40

ONLINE: Sedm ku jedné, Pardubice drtí Hradec. S chutí pálí i Třinec, Liberec tápe

Sledujeme online

Na úterní předkrm v podobě sparťanského vítězství v Českých Budějovicích (3:2) navazuje ve středu kompletní první kolo hokejové extraligy. Program načal v 17 hodin duel Třince s Olomoucí, který...

10. září 2025  18:38

Mladík Pellizzari na Vueltě zastínil lídry. V prudkém kopci využil i únavy Vingegaarda

Využil své šance a v brutální stěně nastoupil. Italský cyklista Giulio Pellizzari vedle největších hvězd letošní Vuelty dokonale pracoval se svojí pozicí pomocníka v týmu Bory a coby držitel bílého...

10. září 2025  13:35,  aktualizováno  18:21

EuroBasket 2025: program, výsledky, jak hráli čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hraje se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snažila i česká reprezentace, ale marně....

26. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  10.9 17:59

Siniaková má s Townsendovou jistý tenisový Turnaj mistryň ve čtyřhře

Kateřina Siniaková se posedmé za sebou kvalifikovala ve čtyřhře na tenisový Turnaj mistryň. Podruhé se prestižní akce na závěr sezony pro osm nejlepších dvojic zúčastní s Američankou Taylor...

10. září 2025  17:49

Brácha, zůstaň. A ty, brácha, pojď za námi! Uvidí NHL tři sourozence v jednom týmu?

Má za sebou klidné léto. Dobil baterky, netrpělivě vyhlíží novou sezonu NHL. Chystá se na ni poctivě, nemusí řešit rušivé okolní vlivy. V tom je Jack Hughes oproti svým sourozencům ve výhodě....

10. září 2025  17:37

Spěchal, i když vedli o devět gólů. Haaland znovu pobláznil Norsko, dovede ho na MS?

Když k novinářům z norské televize přišel nebohý Cristian Avram, vtipně se představil: „Dobrý večer, já jsem brankář Moldavska a právě jsem dostal jedenáct gólů.“ Pět z nich toho úterního večera v...

10. září 2025

Po třech letech zase doma. Začíná éra Dukly 2.0, říká jednatel Jihlavy

Nový majitel a nová hala. Ale stejný cíl: návrat do extraligy. Středečním úvodním zápasem nového ročníku Maxa ligy v Táboře se začíná psát nová epocha historie jihlavského hokeje.

10. září 2025  15:50

Slavia získala posilu na kraj obrany. Isife z Dukly se k novému týmu připojí v zimě

Dva dny po konci přestupového období oznámila fotbalová Slavia další posilu. Z Dukly získala nigerijského krajního obránce Samuela Isifeho. Ten v aktuálním působišti ještě dohraje podzimní část...

10. září 2025  15:47

Davis Cup v sezoně hurikánů? Američané vybrali nejnáročnější stát, líčí tenisté

Grandslamové US Open sice skončilo, čeští tenisté přesto ve Spojených státech zůstali. Už v pátek a v sobotu je totiž na Floridě čeká utkání Davis Cupu, ve kterém se rozhodne, zda postoupí na...

10. září 2025  15:25

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

Fotbalisté jsou blíže výhodě pro případnou baráž, posunuli se do druhého koše losu

Čeští fotbaloví reprezentanti v zářijovém programu zvýšili své šance na to, že v případném play off o postup na mistrovství světa budou mezi lépe postavenými týmy. Svěřenci trenéra Ivana Haška se...

10. září 2025  14:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.