Emma Čechová, Eliška Hamzová, Anežka Kopecká, Julie Pospíšilová a Julia Reisingerová dobře ví, že nejen basketbalem je člověk živ.

A tak vedle sportovní kariéry sází i na vytváření zadních vrátek, která vedou do prostředí více či méně vzdálených.

Právo, učitelství, medicína, project management a zase učitelství.

Studentskou pětku můžete hned poslat na palubovku.

„Během šampionátu se soustředíme jen na basket. Kdo potřeboval, si udělal zkoušky před turnajem, případně je bude dodělávat po něm. Teď školu vůbec neřešíme,“ popisovala rozehrávačka Hamzová, která může po kariéře místo míče rozdávat písemky.

„Jako nejstarší ze čtyř sourozenců, k malým dětem tíhnu. Učitelství by mi vůbec nevadilo,“ usmála se. Pokud se její plány vyplní, nastoupí na kombinované magisterské studium v Olomouci, kde chce pokračovat v zaměření na biologii a zeměpis.

Když se hráčky na šampionátu baví luštěním křížovek, může v napovídání konkurovat Kopecké, budoucí paní doktorce. „Medicínské a latinské názvy jsou moje parketa,“ chlubila se opora KP TANY Brno.

Během přípravy na EuroBasket měla na pilno, absolvovala totiž na medicíně státnice. A úspěšně!

„Holky mi psaly, že jsem šikovná, gratulovaly mi. Ale snažila jsem se je tím nějak extrémně nezatěžovat, nechtěla jsem se před nima ventilovat. I když já to nějak extrémně neprožívám,“ říkala s ledovým klidem.

Zato Hamzová líčila: „Celý tým jí držel palce. Já jí moc fandím, vůbec nechápu, jak to zvládá. Je fakt dobrá! Hned jsme měly info, že to dala.“

„Anežka je neuvěřitelná,“ přidala se Čechová, možná budoucí právnička se zaměřením na trestní a správní řízení.

A chválila i bývalou parťačku z brněnských Žabin. „Eliška to taky v kombinaci s Euroligou zvládala neskutečně. Často jsme se společně učívaly, když jsme jely na nějaký zájezd. Bylo to fajn, že jsem na to nebyla sama a jen nekoukala na ostatní holky, které hrály hry a povídaly si.“

Na toto téma by v reprezentaci našla společnou řeč s dálkovou studentkou předškolní a primární pedagogiky Reisingerovou i dost možná budoucí projektovou manažerkou Pospíšilovou.

„Ale upřímně na to není v reprezentaci ani moc čas, během přípravy a na turnaji jsme o škole moc nemluvily. Jen chvilku jsme se bavily, jak to kdo má a tak.“

Pestrost zaměření se ale nezapře, křížovky pravdu prozradí.

„Tohle mistrovství je docela známé tím, že pořád luštíme. Některé holky zvládly snad už dvacet křížovek. Každá víme trošku ze svého odvětví a vzájemně se hezky doplňujeme,“ vyprávěla Kopecká.

„Teď nedávno jsme se bavily, že tím, že je Petra Holešínská z Vracova (město v okrese Hodonín), ví spoustu nářečních věcí. V tom my se moc nechytáme,“ jmenovala mezeru, kterou nezacelí ani univerzitní prostředí.

Anežka Kopecká před zápasem s Belgií na EuroBasketu.

A i přes všechny těžkosti spojené s kombinací vrcholového sportu a studia říkala: „Obojí má něco do sebe, ani jedno není úplně relax. A basketbal na mistrovství Evropy určitě ne. Ale v sezoně to občas jde. Myslím si, že se každá z těch věcí vzájemně doplňuje. Někdy si můžu odpočinout od toho, potom od toho druhého.“

Navíc širší pohled na svět nejen ve sportovním životě tuze pomáhá.