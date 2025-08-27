EuroBasket ONLINE: Češi v půli s Portugalci ztrácí. Kvalitu potvrzuje pivot Queta

Hned první utkání na EuroBasketu napoví, jaké jsou české vyhlídky na postup ze skupiny A. Pokud by svěřenci Diega Ocampa zaváhali s Portugalci, výrazně si svou situaci zkomplikují. V lotyšské Rize po půli prohrávali 29:32, zbytek zápasu sledujte v podrobné online reportáži.
Jaromír Bohačík střílí během utkání s Portugalskem na EuroBasketu.

Jaromír Bohačík střílí během utkání s Portugalskem na EuroBasketu. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Ondřej Sehnal během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.
Tomáš Kyzlink se snaží o zakončení během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.
Eduards Tralmaks a Jaromír Jágr sledují zápas Česka s Portugalskem na...
Vojtěch Hruban během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.
Papírové předpoklady jasně říkají, že čtvrté postupové místo připadne někomu z trojice Česko, Estonsko a Portugalsko. Naopak Srbsko, Turecko a domácí Lotyšsko mají projít bez potíží do osmifinále.

ONLINE: Česko vs. Portugalsko

Úvodní duel EuroBasketu 2025 sledujte podrobně.

Češi se musí na šampionátu obejít bez několika opor. Chybí Jan Veselý, Tomáš Satoranský, David Jelínek, Ondřej Balvín či Patrik Auda. Roli lídra by měl zastat Vít Krejčí, hráč Atlanta Hawks. Kromě něj v základní pětce nastoupili Ondřej Sehnal, Jaromír Bohačík, Jan Zídek a Martin Kříž.

Příležitost dostane i řada mladších hráčů: Petr Křivánek, Adam Kejval, Richard Bálint a Martin Svoboda.

Bez opor, ale s odvahou. Omlazený český tým musí přesvědčit hned na úvod ME

Naopak středeční soupeř se může spolehnout na svou největší hvězdu. Ze zámoří dorazil 213 centimetrů vysoký pivot Neemias Queta, který v NBA působí u Boston Celtics.

Už v úvodní čtvrtině prokázal svou kvalitu, když obstaral sedm bodů, tři doskoky a asistenci. A přestože se důrazného dlouhána snažili čeští basketbalisté zdvojovat, někdy i ztrojovat, zcela zastavit ho nedokázali. Před poločasovým klaksonem poslal Portugalce do vedení o tři body (v půli: 15 bodů, 6 doskoků, 1 asistence).

Neemias Queta před zápasem s Českem na EuroBasketu 2025.

Vít Krejčí během utkání s Portugalskem na EuroBasketu.

Ocampovi svěřenci vstoupili do utkání nervózně. Hra byla kostrbatá, v obraně se otevírala okénka a česká rozehrávka se dostávala pod velký tlak. Poprvé se trefil po třech a půl minutách Kříž, koše Kyzlinka, Peterky a krásná akce kapitána Hrubana dostaly národní tým na dostřel.

Po krátké pauze se připomněl Krejčí. Jediný Čech s kontraktem v NBA se ukázal proměněnou dvojicí trestných hodů a úspěšným nájezdem do koše, který poprvé v zápase poslal reprezentaci do vedení 14:13.

Portugalci se snažili kontrovat trojkami, střelbou z dálky ale reagovali Zídek, Kříž a Krejčí. Ve druhé desetiminutovce přibylo faulů, dění na palubovce se kouskovalo. Češi rychle přišli o vypracované pětibodové vedení a po další Quetově povedené akci prohrávali v půli 29:32.

EuroBasket ONLINE: Češi v půli s Portugalci ztrácí. Kvalitu potvrzuje pivot Queta

27. srpna 2025  13:25,  aktualizováno  14:44

