Upřímný Peterka: S 50 body se vyhrát nedá. Když teď sklopíme hlavy, končíme

  6:00
Dvojicí úspěšných tříbodových střel v poslední čtvrtině ještě udržoval české naděje. Avšak s ubývajícím časem bylo i Martinu Peterkovi jasné, že se žádný obrat proti Portugalsku neuskuteční. „Ani nevím, co na to říct, protože jsme vůbec nehráli naši hru z přípravy,“ kroutil hlavou po trpké porážce 50:62 na úvod EuroBasketu.
Martin Peterka se raduje během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.

Martin Peterka se raduje během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.

Tomáš Kyzlink zakončuje během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.
Čeští basketbalisté se radí během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.
Martin Svoboda zakončuje během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.
Martin Svoboda smečuje během zápasu s Portugalskem na EuroBasketu.
Český tým si tak značně zkomplikoval možnost postupu do osmifinále. A konejšit se předvedeným výkonem hráči také nemohou.

„Byl to zápas blbec,“ říkal Peterka, autor osmi bodů a sedmi doskoků. „Samozřejmě se můžeme bavit, že jsme měli chyby v obraně. Ale hlavní problém je, že s padesáti body tady prostě neuspějete, ať budete hrát proti komukoliv.“

Pokažený vstup do EuroBasketu. Češi nestačili na Portugalce, které táhl Queta

Výtky měl třicetiletý reprezentant především k tempu české hry: „Nedostávali jsme se ani do pozic, kdy si podáme míč a čekáme trpělivě, abychom vyhledali tu nejlepší možnost. A když už jsme rytmus měli, párkrát jsme přešli pozici, najížděli do pivotů, nebo si brali těžké střely.“

Kromě nemohoucnosti ve finální fázi srážely reprezentanty také ztráty, jejichž počet se zastavil na čísle 19.

Nepramenily ovšem z plánovaného rychlého pojetí hry, ke kterému se národní tým vůbec nedostal. „Byli jsme možná trošku nervózní, což neberu jako výmluvu. Vyvinuli na nás tlak, se kterým jsme se nevypořádali dobře,“ vysvětloval Peterka.

Český tým před zápasem s Portugalskem na EuroBasketu 2025.

Do trestání chyb se pak často pouštěla největší portugalská hvězda Neemias Queta, který mohl slavit double double za 23 bodů a 18 doskoků. „Vůbec jsme si s ním neporadili. I když nedal blok, hrozně nám to ztěžoval.“

Ke zpracování všech poznatků z úvodního klání mohou Češi využít volný den. Pak je čeká další test.

Turci vedení svérázným koučem Erginem Atamanem dorazili do Rigy v silné sestavě. Pod košem bude dělat soupeřům potíže Alperen Sengün, sekundovat mu mají kapitán Cedi Osman, Shane Larkin a další borci s bohatými euroligovými zkušenostmi.

EuroBasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté

„Musíme se nakopnout. Jestli teď sklopíme hlavy, už nemůžeme postoupit,“ burcoval Peterka. „Může se stát cokoliv, furt jsou to zápasy na mistrovství Evropy. Nemůžeme přestat hrát. Prostě musíme proti Turkům předvést lepší zápas. A já odsud nechci odjíždět s bilancí 0-5.“

Ve skupině pak odehrají Češi ještě utkání s Estonskem (sobota, 13.35), Srbskem (pondělí, 20.15) a domácím Lotyšskem (středa, 17.15).

