Čtyři piva za cenu jednoho! Jak Finové dobyli Prahu a odnesli si 100 tisíc

Finské, nedávno objevené, basketbalové šílenství teď poznává i české hlavní město, jehož název zní ve finštině, poněkud neobvykle, obdobně Praha.

„Jako bychom hráli doma, i když jsme v Praze. Je to šílené, zbožňuju to. Takhle to je posledních sedm, osm let,“ září po úterním vítězství 98:88 proti Česku 23bodový sympaťák Sasu Salin, který vystupuje z hloučku finských novinářů a s radostí chvíli promlouvá i anglicky.

Ale přesuňme se zpět přibližně o dvě hodiny.

V pět hodin, tři desítky minut před startem utkání Česka s Finskem, se O 2 arena začíná nápadně zaplňovat. Muži, ženy i dítka z nejřidčeji osídleného státu Evropy svoji stranu haly osídlují tuze hustě. Jak je ostatně jejich zvykem.

Postupně se mobilizují i čeští příznivci, kteří zvedají celkový počet obsazených míst na 10 381. Hledištní souboj vychází odhadem fifty fifty.

Finové vyhrávají rozskok a míče se chopí Markkanen, který je k radosti kotle před tribunou Seveřanů faulovaný Tomášem Kyzlinkem. V bouřlivém potlesku proměňuje obě šestky.

Finský kotel v zápase proti Česku:

Z protiútoku však přesně pálí za tři předchozí provinilec Kyzlink a Češi se za podobného aplausu ujímají vedení. Poprvé a naposledy.

První čtvrtinu uzavírá znovu bývalý spoluhráč Tomáše Satoranského ze Chicaga Markkanen, když šikovně dopichuje Valtonenův nájezd. Fanoušky „Susijengi“ čili „vlčí smečky“, staré i mladé, zvedá z lavičky každý koš jejich týmu. Každý Markkanenův je ceněný několika dalšími decibely navíc.

„Možná tomu pomáhá i to, že se tady během utkání může prodávat alkohol. Lidi jsou pak uvolněnější. Ve Finsku se může konzumovat pouze v určených prostorech u baru. Tady to můžete přinést na tribunu,“ zamýšlí se po zápase Salin. „Když si tady koupíte čtyři piva, stojí to méně než deset euro, za to si koupíte ve Finsku jedno,“ propočítává.

Je to o jedenáct. Jediný bod a Češi by schytali ve čtvrtině třicítku.

O přestávce mezi prvními dvěma čtvrtinami kráčí finský příznivec na palubovku, roztleskávačky mu vytváří alej, uprostřed níž vzniká prostor na střelu z poloviny hřiště.

Odměna? 100 tisíc korun, opakuje několikrát moderátor. Při současném kurzu 4 063 euro.

Rozběh, hod, maskot Bounce odhazuje metrový šek na sto tisíc korun. Stále ještě trošku zamyšlení čeští fanoušci po nepovedené první čtvrtině otáčí pohledy směrem k palubovce, co že se to děje. Co by?

Sedmnáctiletý mladík si právě vystřelil sto tisíc korun!

Na jeho parádní trefu se podívejte ZDE:

Ve druhé části Češi zabírají a stahují.

Kotel Suomi sice neutichá, ten český ale kontruje. Vyrovnaný souboj v hledišti se promítá i na palubovku a obráceně. „I Češi měli skvělou podporu,“ uznává po zápase Markkanen. „Atmosféra byla super z obou stran. Jak z českého kotle, tak z finského.“

„Finové jsou známí tím, že mají skvělé fanoušky, ale já musím říct, že Češi vůbec nebyli pozadu,“ všímá si po utkání Ondřej Balvín.

Čeští fanoušci v zápase s Finskem

Poločasový odstup Ginzburgovi hoši stahují na šest bodů.

Ve druhé půli českou hru oživuje Patrik Auda, který úspěšné svádí souboje pod košem a rychle zapisuje sedm bodů. Snad přemotivovaný, snad lehce neopatrný páchá dva útočné fauly a české momentum je to tam.

Finové už pak každý další český náznak eliminují a v koncovce nechávají vyniknout skokanské schopnosti své hlavní hvězdy Markkanena, který dostává přihrávku od Salina a zakončuje povedený alley oop, smeč ze vzduchu.

Finská hvězda Lauri Markkanen slaví.

„Lauri, Lauri,“ oslavují příznivci 34. bod své hvězdy, která je jedním z hlavních důvodů, proč tu vlastně všichni jsou a proč se ve Finsku stal basketbal rodinným sportem pro všechny.

Podobná paralela by se v našich končinách dala shledat snad pouze s biatlonem, který si také postupně našel cestu do domovů a stal se rodinnou zábavou a celonárodním fenoménem.

88:98 - porážka.

„Věděli jsme, že se pohybujeme lépe než Češi,“ pokračoval Salin v pozápasovém hodnocení. „Ani vteřinu neváháme, když se nám otevře volná trojka,“ vysvětloval, proč Finové vyslali na koš více střel zpoza tříbodové linie než před ní. 15 z nich navíc proměnili.

Bílá lavina se ale zastavila včas.

Porážka s Finy je pro český tým bolestivá, nicméně zdrcující úder v podobě prohry Srbska s Izraelem nepřišel. Češi tak vědí, že ve čtvrtek musí vyhrát s Izraelem. „Teď už to ani není o talentu, bude to o tom, kdo to bude chtít víc urvat,“ ví Balvín.