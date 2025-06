Šest z nich má v registračce zapsané Žabiny, jedna KP Tany Brno a zbývající členka zmíněné osmičky Anežka Kopecká si zahrála rovnou za oba týmy

„V žádném případě jsem ke klubové příslušnosti při stavění kádru nepřihlížela. Sázíme na holky, které jsme před dvěma lety začali dávat dohromady, a chceme z nich vytvořit silnou generaci. Je příznivou shodou okolností, že je jich (hráček z Brna) tolik, a doufám, že by jim to na palubovce mohlo pomoct. I když na každého to působí individuálně; někoho může domácí prostředí svazovat, někomu v něm narostou křídla,“ uvažovala krátce před startem šampionátu Ptáčková, která doufá v druhou z nabízených variant.

Prvním velkým testem schopností její sestavy bude čtvrteční úvodní duel skupiny C proti Černé Hoře. V pátek Češky nastoupí proti Portugalsku a v neděli proti Belgii. Dva nejlepší postoupí do vyřazovací fáze, hrané v Řecku.

„Brněnské holky tady (v hale v Králově Poli) odehrály spousty zápasů, Žabiny zde hrály Euroligu. Nějaká výhoda to pro nás bude,“ přidala svůj pohled kapitánka Tereza Vyoralová. Ta navíc věří, že známé brněnské tváře budou i lákadlem pro fanoušky. „Diváci je tady dobře znají a mohli by se na ně přijít podívat,“ naznačila.

Zvědavý na atmosféru EuroBasketu bude i Vít Krejčí, jediný český zástupce v zámořské NBA. Ten s předstihem oznámil, že se do Brna přijede podívat na závěrečné měření sil Česka a Belgie.

Ve volném čase své ženské reprezentační kolegyně podporuje opakovaně, objevil se už nedávno na jejich přípravném utkání v Bamberku proti Německu: „Tam to byla náhoda, byl jsem zrovna na stejném místě trénovat za (koučem) Stefanem Weissenböckem.“

Řadu hráček z týmu pro ME zná, protože s nimi hrála v mládežnických výběrech jeho sestra Jolana. „Jezdil jsem se na ně dívat, znám Petru Holešínskou nebo Gábu Andělovou. Těším se, je to super šance pro holky hrát doma,“ poukázal Krejčí.

Sen? Zopakovat rok 2010

Basketbalistky si přejí zopakovat sportovní pohádku, která se začala také v Králově Poli psát na podzim roku 2010. Tehdy český výběr v Brně odehrál základní skupinu mistrovství světa, postoupil do vyřazovacích bojů v Karlových Varech a senzačně si došel pro stříbro.

„Pokud si vzpomínám dobře, na některý zápas jsem tady (v Brně) určitě byla,“ lovila v paměti Vyoralová, jíž bylo v době stříbrného šampionátu šestnáct let.

Tereza Vyoralová rozehrává akci.

„Všechny nás to pozitivně nakoplo. Mladé holky doufaly, že taky budou mít jednou šanci se ukázat před domácím publikem a dosáhnout na takový úspěch. Byl pro nás pozitivní signál, že i ženský basket může ukázat, jak je na tom dobře,“ ohlédla se současná kapitánka za legendárním počinem tehdejší party kolem tahounky Hany Horákové.

Probojovat se ze základní skupiny do Řecka, kde se v příštím týdnu uskuteční boje o medaile a umístění, je podle jejího mínění reálné. „Ambice v tomto duchu máme. Řekla bych, že ani další vývoj nemusí být úplně nehratelný, podle mého názoru by na nás z vedlejší skupiny ‚do kříže‘ vyšly Španělsko a Německo. To je vždy lepší, než chytnout třeba Francii, jednoho z favoritů na zlato,“ uvažovala Vyoralová.

Výzva: všichni v červeném!

Vzdor znalosti prostředí je i pro české hráčky nutná aklimatizace v hale. Její „uspořádání“ bude povědomé těm, kdo do Králova Pole chodili na Euroligu; lavičky jsou umístěné pod hlavní tribunou, tedy naopak, než je tomu v české lize.

„Když je to udělané takhle, na ploše je nová palubovka, reklamní bannery jsou kolem hřiště a lavičky blízko fanouškům, cítím se tady dobře. Během ligových zápasů je to už horší, diváci jsou od nás strašně daleko, celá aréna působí velkým a širokým dojmem. To mi dělá trochu problém, nehraje se v tom nejlépe,“ přiznala podkošová opora Emma Čechová.

Přestože před několika dny oznámila svůj přestup z Brna do USK Praha, bere i ona nadcházející EuroBasket jako zcela domácí.

„Pro nás je super, že ho máme v Brně. Známe to tady, jsme tady doma. Zvlášť ve všední den nebude snadné pro mimobrněnské fanoušky dorazit, naše sestava však může přilákat víc lidí právě z Brna, kde nás dobře znají. Kdybych si mohla vybrat, přála bych si, aby diváci dorazili všichni v červených barvách, působí to výborným dojmem,“ vybídla Čechová návštěvníky zápasů.

Papírově by pro ni mohl být pikantní duel proti Belgii, tedy zemi, v níž se českým rodičům narodila. Čechová to však prestižně nebere. „Moc to neřeším,“ řekla. Belgii považuje za jednoho z uchazečů o zlato. „Spolu s Francií,“ nadhodila.