Rozloučení s reprezentací sice čtyřiatřicetiletá Hanušová nikdy neoznámila, očekávala však, že poslední zápasy za český tým odehrála před třemi lety.

„Měla jsem jiné plány. Reprezentační kariéru jsem pověsila na hřebík, vzhledem k mému zdravotnímu stavu (potýká se s problémy s kolenem) jsem si raději dávala volno,“ vysvětlila na srazu v Brně rodačka ze Sokolova.

Ještě letos, když ji trenérka Romana Ptáčková při potížích s obsazením podkošového postu oslovila, Hanušová „na první dobrou“ návrat zamítla. Po ligové sezoně v Brandýse nad Labem nastoupila jako metodik do České obce sokolské, takže se na šampionát plánovala dívat po práci v televizi.

Nakonec rozhodnutí změnila, v zaměstnání se rozloučila a zase pobíhá s míčem v ruce po palubovce.

„Telefonát od paní trenérky s pozvánkou do přípravy byl pro mě šokem. Ale říkala jsem si: Na co budu vzpomínat? Na to, že jsem dělala v Sokolu, nebo že jsem měla možnost zahrát si před domácími fanoušky na mistrovství Evropy? A tak jsem kývla,“ řekla Hanušová.

Minulý týden pro potíže se zády odstoupila z přípravného utkání v Německu. Ve čtvrtek už se znovu představila v duelu s Lotyšskem, jemuž Češky v Brně podlehly 69:71. Odehrála přes devět minut, do listiny střelkyň se nezapsala.

Alena Hanušová (vpravo) ještě v dresu Žabin A už jako stálice ZVVZ USK Praha

„S paní trenérkou jsem domluvená, že bych měla v týmu fungovat jako takový žolík,“ líčí svoji roli.

Patnáct let poté, co v Brně – tehdy devatenáctiletá gymnazistka – na poslední chvíli vypadla z nominace na mistrovství světa a přišla tak o historické stříbro, se tak na stejném místě pokouší o comeback.

Stejně velké úsilí do toho, jak zvládala šok, když přijímala zvací hovor od trenérky Ptáčkové, hodlá dát do boje o místo na soupisce. „Dalo by se předpokládat, že v lize vzhledem k mému zdravotnímu stavu bych se asi nevrhala za každou cenu za útočným doskokem. Tady se snažím hrát důrazněji a dělat i věci, které mi nejsou přirozené. V nároďáku hrajeme rychle, po pár minutách se střídá, není na co se šetřit,“ uvědomuje si ostřílená basketbalistka.

Uvědomuje si, že ji čeká odlišný basketbal než v lize. A že ani dodatečná nominace jí místo na finální soupisce pro EuroBasket ještě nezaručuje.

„Pořád je tady čtrnáct holek. Každá si nominaci musí zasloužit,“ říká horlivě.

Jedna hráčka ještě o místo přijde.

Když to byla v roce 2010 teenagerka Hanušová, do haly v Králově Poli na skupinové duely světového šampionátu chodila. Kuriózně se tehdy zúčastnila i divácké soutěže v hodu na koš.

Letos by raději byla na hřišti v akci.

„V Brandýse jsem na trénincích hrála proti Leeze Burdgessové, ta má kolem 100 až 110 kilo a 195 centimetrů. Myslím si, že silovější soupeřka mě na Evropě potkat nemůže,“ usmívá se.

Jejímu „ano“ reprezentačnímu dresu nahrál také fakt, že se skupina EuroBasketu hraje v Česku, kde probíhá i valná část přípravy. Nemusí se tedy často a složitě cestovat.

„Je to ale částečně i ošidné, protože systémy a obranu, kterou se ostatní holky učily tři až čtyři roky, musím vstřebat za pár týdnů. Při mých zkušenostech bych to však měla zvládnout,“ odhaduje.