Po 32 letech v play off. Na EuroBasketu se vytáhli i hráči Bosny a Hercegoviny

Bosenský tým se dostal do vyřazovací části hned při své účasti v roce 1993. Znovu to dokázal až nyní, i když mu na turnaji chybí kvůli zranění klíčový rozehrávač Džanan Musa. Nad Gruzií vedl ve třetí čtvrtině už o 15 bodů, v poslední části se Gruzíncům povedlo dvakrát vyrovnat, náskok však za celý zápas nezískali. Postupové čtvrté místo Gruzie udrží v případě, že Řekové večer porazí Španěly, což by pro obhájce titulu znamenalo vyřazení.
|
Portugalci poprvé slaví postup, historickou výhru na EuroBasketu zapisuje i Británie
Gruzínce vedl v zápase Sandro Mamukelašvili z Toronta, který zaznamenal 20 bodů a osm doskoků.
Francie už s jistotou postupu deklasovala v Katovicích poslední tým skupiny D Island 114:74. Po 15 bodech dali jednička loňského draftu NBA a spoluhráč Víta Krejčího z Atlanty Zaccharie Risacher a v poraženém mužstvu Martin Hermannsson.
Mistrovství Evropy basketbalistů:
Skupina C (Limassol):
Skupina D (Katovice):
Tabulka skupiny C:
|1.
|Bosna a Hercegovina
|5
|3
|2
|401:401
|8
|2.
|Řecko
|4
|3
|1
|342:268
|7
|3.
|Itálie
|4
|3
|1
|307:279
|7
|4.
|Gruzie
|5
|2
|3
|367:386
|7
|5.
|Španělsko
|4
|2
|2
|311:264
|6
|6.
|Kypr
|4
|0
|4
|241:371
|4
Tabulka skupiny D:
|1.
|Francie
|5
|4
|1
|461:391
|9
|2.
|Izrael
|4
|3
|1
|321:295
|7
|3.
|Polsko
|4
|3
|1
|331:317
|7
|4.
|Slovinsko
|4
|2
|2
|363:356
|6
|5.
|Belgie
|4
|1
|3
|293:334
|5
|6.
|Island
|5
|0
|5
|363:439
|5