Po 32 letech v play off. Na EuroBasketu se vytáhli i hráči Bosny a Hercegoviny

  17:20
Další tým na EuroBasketu slaví velký historický úspěch. Po středečních premiérových postupech Portugalska a Švédska křepčí také reprezentanti Bosny a Hercegoviny. Play off si zahrají po dlouhých 32 letech. Na závěr skupiny C v Limassolu porazili Gruzii 84:76 a v pátém utkání si připsali třetí výhru. Velký podíl na vítězství měla hlavní hvězda týmu Jusuf Nurkič. Pivot Utahu nasbíral 15 bodů a 12 doskoků.
Basketbalisté Bosny a Hercegoviny oslavují výhru nad Gruzií a historický postup do play off ME. | foto: AP

Bosenský tým se dostal do vyřazovací části hned při své účasti v roce 1993. Znovu to dokázal až nyní, i když mu na turnaji chybí kvůli zranění klíčový rozehrávač Džanan Musa. Nad Gruzií vedl ve třetí čtvrtině už o 15 bodů, v poslední části se Gruzíncům povedlo dvakrát vyrovnat, náskok však za celý zápas nezískali. Postupové čtvrté místo Gruzie udrží v případě, že Řekové večer porazí Španěly, což by pro obhájce titulu znamenalo vyřazení.

Portugalci poprvé slaví postup, historickou výhru na EuroBasketu zapisuje i Británie

Gruzínce vedl v zápase Sandro Mamukelašvili z Toronta, který zaznamenal 20 bodů a osm doskoků.

Francie už s jistotou postupu deklasovala v Katovicích poslední tým skupiny D Island 114:74. Po 15 bodech dali jednička loňského draftu NBA a spoluhráč Víta Krejčího z Atlanty Zaccharie Risacher a v poraženém mužstvu Martin Hermannsson.

Mistrovství Evropy basketbalistů:

Skupina C (Limassol):
Bosna a Hercegovina - Gruzie 84:76 (20:15, 47:35, 67:62)
17:15 Itálie - Kypr
20:30 Španělsko - Řecko.

Skupina D (Katovice):
Francie - Island 114:74 ((36:9, 66:34, 90:46)
17:00 Izrael - Slovinsko
20:30 Polsko - Belgie

Tabulka skupiny C:

1.Bosna a Hercegovina532401:4018
2.Řecko431342:2687
3.Itálie431307:2797
4.Gruzie523367:3867
5.Španělsko422311:2646
6.Kypr404241:3714

Tabulka skupiny D:

1.Francie541461:3919
2.Izrael431321:2957
3.Polsko431331:3177
4.Slovinsko422363:3566
5.Belgie413293:3345
6.Island505363:4395

