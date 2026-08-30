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Češi se strachovali. Proti Norům je v závěru zachránil Bálint, pak ovládli prodloužení

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Aktualizujeme   19:57aktualizováno  20:01
Martin Kříž a Richard Bálint čekají na střídání v zápase s Norskem.

Martin Kříž a Richard Bálint čekají na střídání v zápase s Norskem. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Martin Svoboda během zápasu s Norskem.
Lukáš Smažák během zápasu s Norskem.
Jan Zídek během utkání s Norskem v předkvalifikaci o EuroBasket 2029.
Tomáš Kyzlink během utkání s Norskem v předkvalifikaci o EuroBasket 2029.
13 fotografií
Čeští basketbalisté zvítězili ve druhém utkání skupiny G předkvalifikace o postup na EuroBasket 2029. Ačkoliv do zápasu s Norskem v pražské hale Královka vstupovali jako favorité, o výhru se museli strachovat. Porážku těsně před koncem základní hrací doby odvrátil těžkou trojkou Richard Bálint, po prodloužení domácí nakonec slavili 108:97.

K úspěchu pomohl 22 body kapitán Martin Peterka a o bod méně si připsal Martin Svoboda, nejlepším střelcem poražených byl s 31 body Harald Frey.

Další zápas čeká basketbalisty 29. listopadu doma proti Belgii a potom se představí 25. února v Norsku. Přímo do hlavní fáze kvalifikace postoupí jen vítěz tříčlenné skupiny.

Připravujeme podrobnosti...

Utkání skupiny G předkvalifikace o postup na EuroBasket 2029:

Česko - Norsko 108:97 po prodl. (25:23, 57:40, 66:62, 90:90)
Sestava a body Česka: Peterka 22, Martin Svoboda 21, Bálint 16, Sehnal 15, Samoura 2 - Zídek 10, Kříž 8, Kyzlink, Matěj Svoboda po 6, Kovář 2, Smažák, Sýkora.
Nejvíce bodů Norska: Frey 31, Ndow 23, Savič a Sjölund po 15.
Fauly: 30:36. Trestné hody: 40/30 - 39/32. Trojky: 12:11. Doskoky: 49:33.

Tabulka skupiny G
PořadíTýmZVPSkóreB
1.Česko211189:1893
2.Belgie11092:812
3.Norsko10197:1081
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