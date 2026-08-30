Čeští basketbalisté zvítězili ve druhém utkání skupiny G předkvalifikace o postup na EuroBasket 2029. Ačkoliv do zápasu s Norskem v pražské hale Královka vstupovali jako favorité, o výhru se museli strachovat. Porážku těsně před koncem základní hrací doby odvrátil těžkou trojkou Richard Bálint, po prodloužení domácí nakonec slavili 108:97.
K úspěchu pomohl 22 body kapitán Martin Peterka a o bod méně si připsal Martin Svoboda, nejlepším střelcem poražených byl s 31 body Harald Frey.
Další zápas čeká basketbalisty 29. listopadu doma proti Belgii a potom se představí 25. února v Norsku. Přímo do hlavní fáze kvalifikace postoupí jen vítěz tříčlenné skupiny.
Připravujeme podrobnosti...
Utkání skupiny G předkvalifikace o postup na EuroBasket 2029:
Česko - Norsko 108:97 po prodl. (25:23, 57:40, 66:62, 90:90)
Sestava a body Česka: Peterka 22, Martin Svoboda 21, Bálint 16, Sehnal 15, Samoura 2 - Zídek 10, Kříž 8, Kyzlink, Matěj Svoboda po 6, Kovář 2, Smažák, Sýkora.
Nejvíce bodů Norska: Frey 31, Ndow 23, Savič a Sjölund po 15.
Fauly: 30:36. Trestné hody: 40/30 - 39/32. Trojky: 12:11. Doskoky: 49:33.
Tabulka skupiny G
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|B
|1.
|Česko
|2
|1
|1
|189:189
|3
|2.
|Belgie
|1
|1
|0
|92:81
|2
|3.
|Norsko
|1
|0
|1
|97:108
|1