Českou hymnu před zápasem zazpívala bývalá reprezentantka a vicemistryně světa z domácího MS v roce 2010 Kateřina Suchanová. Zazněla přesně v 17.11 a symbolizovala oslavy Dne boje za svobodu a demokracii.
ONLINE: Česko vs. Bulharsko
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„Vzhledem k postupové matematice nás čeká velmi klíčový souboj, protože ze skupiny postupují jen dva a Bulharky na domácí půdě porazily Chorvatky,“ řekl novinářům asistent kouče Adam Konvalinka.
Bulharky ve středu doma porazily Chorvatky 91:74 a v sobotu opět v Samokově podlehly Španělkám 64:85. Tahounkami v úspěšném duelu byly Borislava Christovová s 28 body a Khaalia Hillsmanová s 24 body a devíti doskoky. Při prohře byla opět nejlepší střelkyní týmu Christovová s 15 body, Hillsmanová zaznamenala double double za 13 bodů a 11 doskoků.
Hillsmanová do úterního zápasu nezasáhne. Místo ní je připravená Stephanie Kostowiczová, další americká rodačka. Ta odehrála sezonu 2024/25 v Žabinách Brno.
„Celkově se prezentují takovým nepříjemným a agresivním stylem, ale stejně jako v zápase, který jsme doma prohráli s Chorvatskem, si troufám tvrdit, že to bude o nás. O našem nastavení a o tom, jak do zápasu vstoupíme a s jakou energií budeme udávat tempo,“ řekl Konvalinka.
„Protože jestli podlehneme soupeřově hře, tak si myslím, že budeme mít velké problémy. Ale pokud se nám podaří vstoupit do zápasu aktivně a agresivně, tak si myslím, že je v našich silách urvat potřebné vítězství a do února si schovat nadějnou pozici na pokračování v kvalifikaci,“ doplnil.
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V únoru čekají Češky odvety doma se Španělskem a v Chorvatsku a Bulharsku. Úterní pražský souboj označila za klíčový i Julie Pospíšilová.
„Porážkou s Chorvatskem jsme si zkomplikovaly naši pozici do dalšího reprezentačního okna. Doufám, že jsme se sobotním zápasem ponaučily. Proto do toho zápasu dáme úplně všechno. Pokud chceme mít nějakou šanci bojovat pořád o dvě postupové pozice, tak je musíme porazit,“ burcovala.