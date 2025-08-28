Bídný start obhájců. Španělé EuroBasket zahájili nečekanou porážkou s Gruzií

Gruzínci obsadili v roce 2022 na minulém kontinentálním šampionátu až 21. místo, když uspěli v jediném utkání. V přípravě na letošní turnaj prohráli všechny čtyři přípravné zápasy včetně generálky s českou reprezentací (87:100) v Pardubicích. Zápas proti výrazně obměněnému španělskému týmu však zcela ovládli. Favorizovaní svěřenci kouče Sergia Scariola vedli v utkání pouze jednou ve druhé čtvrtině (33:32).
Hlavním strůjcem překvapivé výhry Gruzie byl Sandro Mamukelašvili. Křídelní hráč, který v létě v NBA vyměnil San Antonio za dres Toronta, si připsal 19 bodů, sedm doskoků a šest asistencí. Gruzínci oplatili Španělům porážku ze skupiny minulého ME, kde jim podlehli jasně 64:90.
Nejlepším střelcem poraženého týmu byl Juancho Hernangómez s 13 body. Neúspěšnou premiéru na velké akci prožil devatenáctiletý španělský talent Mario Saint-Supéry, který si připsal čtyři body.
V izraelském týmu se Roman Sorkin blýskl 31 body při vítězství nad Islandem 83:71 ve skupině D.
Mistrovství Evropy basketbalistů
Skupina C (Limassol):
Skupina D (Katovice):