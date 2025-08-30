Trenére, vy jste mi nerozuměl! Sengün měl blízko k unikátu, ale byl vystřídán

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Do závěrečné sirény zbývaly tři minuty, když dal šéf turecké lavičky Ergin Ataman pokyn ke střídání. „Ademe, pojď,“ vyzval pivota Bonu, aby v závěru utkání nahradil největší hvězdu výběru Alperena Sengüna, který pořádně potrápil české reprezentanty. Řádil tolik, až se přiblížil počinu, na nějž dosud dosáhla jen trojice basketbalistů.
Triple double, tedy dvojciferný zápis bodů, doskoků i asistencí, dosud na scéně EuroBasketu zapsali jen Toni Kukoč, Rares Mandache a Mateusz Ponitka.

Pero kronikářů už téměř zaznamenávalo i všestranného tureckého pivota, avšak kouč Ataman byl proti.

Nutno říci, že nechtěně.

Duel s Českem (92:78) měli jeho svěřenci zcela pod kontrolou, je tedy pochopitelné, že Sengüna stahoval. „V sobotu máme další zápas,“ zdůrazňoval Ataman. Jenže hráč Houston Rockets měl ve statistikách 23 bodů, 12 doskoků a 9 asistencí.

Přihrávka ho dělila od unikátního počinu.

Oslavenec Hruban líčil: Kluky jsem prosil o lepší zápas. A Krejčí? Neměl svůj den

„Taky na mě z lavičky hned někdo pokřikoval, že potřebuju ještě jednu,“ vykládal na tiskové konferenci Sengün. „Kývl jsem, že O.K. Do hry už jsem se ale nedostal.“

Kouč se k situaci s úšklebkem vracel: „On pak chtěl jít zpátky na hřiště, já jsem absolutně nechápal proč. Nikdo mi to neřekl!“

Kdyby totiž tušil, k čemu se na rižské palubovce schyluje, vzal by si oddechový čas, popadl by tabulku a nakreslil signál, na jehož konci by stál asistující Sengün a zakončující... vlastně úplně kdokoliv.

Turecký trenér Ergin Ataman

Místo toho přísný kouč svou hvězdu po zápase lišácky chlácholil, že je EuroBasket ještě dlouhý. „A my půjdeme do finále! Jsem si jistý, že Alperen udělá triple double jindy,“ nezaváhal ani na okamžik.

Culící se Sengün na něj reagoval: „Nic se neděje. Věřte mi, snažil jsem se to říct, ale trenére, vy jste mi nerozuměl.“

Svého kouče dostal do nezvyklé defenzivy, Ataman ovšem není tím, kdo by z boje utíkal. Natož, aby si nechal ujít možnost na nějaký osobitý vtípek nebo průpovídku.

A tak spustil: „Myslím, že můj syn určitě věděl, jaké jsou statistiky. Měli bychom ho konečně posunout do první řady. Teď sedí ve druhé a komunikace mezi námi je složitější.“

Z patnáctiletého syna udělal skauta, v NBA už nevěří. O pohnutkách svéráze Atamana

Úsměv na tváři tím vykouzlil tureckým novinářů i patnáctiletému Sarpovi, který si před zápasem zastřílel na koš a zkoušel blokovat tříbodovou střelbu Shanea Larkina.

S vážnou tváří pak také sledoval, jak Turci přistoupili k úvodní čtvrtině, po které s českým týmem ztráceli. Pak ale Sengün a jeho parta přidali na fyzičnosti a převzali nad děním na palubovce kontrolu.

„Nebojte, jsme schopní přepnout v každé fázi zápasu,“ ujišťoval trenér Ataman, který ještě pro jistotu vychválil posun zručného pivota oproti EuroBasketu 2022 a podráždil zámořské příznivce prohlášením: „Ať mi z Houstonu pošlou Alperena a vsaďte se, že Panathinaikos jednoznačně Rockets převálcuje.“

Teď by se měl ale především soustředit, aby mu neupřel další šanci na úchvatný zápis.

