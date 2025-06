Čeští fanoušci mají možnost navštívit špičkový mezinárodní ženský basketbal v domácím prostředí. Od 18. do 29. června se koná EuroBasket žen 2025. Turnaj hostí čtyři země. Hrát se bude v Česku...

Čeští volejbalisté v posledním zápase před domácím Final Four podlehli v Evropské lize Portugalsku 1:3. V Kutné Hoře vyhráli jen druhý set, utkání ztratili 23:25, 25:23, 20:25 a 22:25. Semifinále v...

Fotbalisté Nizozemska ve čtvrtfinále mistrovství Evropy do 21 let zdolali v Žilině 1:0 Portugalce, přestože hráli dlouho v oslabení a čelili pokutovému kopu. V semifinále se utkají s vítězem duelu...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, dvojice pro čtvrtfinále

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. Mladí čeští reprezentanti ve skupině B nestačili...