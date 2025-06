Poslední fáze přípravy basketbalistek na evropský turnaj šla v brněnské hale týden co týden ve stejném rytmu: napřed v oficiálním utkání s diváky v hledišti prohra, a to jak s Lotyšskem, tak s Itálií po povážlivých herních výpadcích, a na druhý den se stejným soupeřem bez diváků vítězství.

Vzhledem k tomu, že údaje z předprodeje vstupenek signalizují pro základní skupinu ME v jihomoravské metropoli dobré návštěvy a s nimi i bouřlivou podporu pro domácí tým, je to pro partu trenérky Romany Ptáčkové námět k zamyšlení.

„Beru to tak, že jsme se na druhý den z prvního zápasu poučili a zvládli jsme ho lépe,“ konstatovala na tiskové konferenci Ptáčková. „Taky je potřeba se podívat na to, s kým jsme se v přípravě utkali. Třeba Itálie je jedním z nejlepších evropských týmů, může (na ME) myslet na postup mezi nejlepší čtyři,“ dodala trenérka.

Čtyři dny před úvodním a zároveň zřejmě klíčovým utkáním ve skupině, v němž Česko nastoupí proti Černé Hoře, má tým téměř vše vyladěné. Zbývá pár tréninků v hale v Králově Poli a souboj o dvě postupová místa do navazujícího play off v Řecku může ve čtyřčlenné skupině začít.

EuroBasket 2025 18. až 29. června Skupiny se odehrají v Brně, Boloni, Hamburku a Pireu, kde se uskuteční i finále. Češky se ve skupině utkají vždy od 17:30 s Černou Horou, Portugalskem a Belgií, vstupenky jsou v prodeji ZDE.

„Naši skupinu považuji za standardně těžkou,“ řekla Ptáčková na adresu sešlosti, v níž český tým kromě Černé Hory doplní ještě Portugalsko a Belgie. S tou se domácí výběr utká v neděli a tou dobou už by chtěl mít nakročeno do další fáze. Dohánět manko v bitvě proti jednomu z favoritů celého ME by nebylo příjemné.

„Vstup do prvního zápasu i do turnaje jako takového bude nesmírně důležitý. Když ho zvládneme, budeme si moct lehce vydechnout. Hrálo by se nám pak daleko hůř proti Portugalsku, kdybychom první duel (s Černou Horou) nezvládly. Doufám, že do skupiny vstoupíme výhrou a potom bychom i Portugalky měly zdolat,“ míní kapitánka Tereza Vyoralová, v jejímž případě jde zřejmě o poslední vystoupení na evropském šampionátu.

Také ona se domnívá, že rozdíly ve výsledcích s diváky a bez nich nemusí spočívat v tom, že by před plným hledištěm měly hráčky svázané ruce.

„V prvním zápase člověk neví, co od soupeřek čekat, v druhém utkání už je připraven lépe. Víme, v čem nás Lotyšky a Italky prověřily, byly to tvrdost a agresivita. Tak se bude hrát i ve skupině a my se s tím ‚naostro‘ musíme vypořádat. Taky jsme v přípravě hodně makaly na trénincích, takže v prvním zápase může být hráčka trochu unavená a ve druhém duelu se cítit lépe,“ uvažovala Voráčková.

Navázat na 7. místo z minulého šampionátu je podle ní reálné. Trenérka Ptáčková apeluje na to, aby si družstvo vedle sehranosti přeneslo z předloňské akce bojovnost a nasazení.

„Tehdy jsme byly trochu v pozici outsidera, hráčky si musely sáhnout na dno a soupeři nás lehce podcenili. To se teď nejspíš nestane, už nás budou brát vážněji. Logicky bychom měli být herně vyzrálejší, a teď je otázka, aby neubylo nadšení a obětavosti. Přála bych si, abychom si naši tehdejší euforii uchovali,“ řekla.

3. června 2025

Kromě brněnské haly si týmy musí před startem ME zvykat na nové míče, s nimiž se hraje jinak. „Nejsou moc obouchané, hůř se drží a byly docela dost nafouknuté, takže dost driblovaly. My můžeme být rády, že jsme si je vyzkoušely minulý týden v zápasech. Jsou to míče značky Molten, tu známe, jsou typově stejné, ale nové,“ vyložila Vyoralová.

Patnáct let poté, co v brněnském Králově Poli začala ve skupině jízda tehdejší reprezentace za stříbrem z mistrovství světa, ji láká počin výborného týmu kolem kapitánky Hany Horákové napodobit.

„I nás zdobí týmovost, to je naše silná stránka. Tehdy jsem některé zápasy v Brně sledovala v hale, nám mladším holkám to dodalo motivaci pracovat ještě víc a toužit se prosadit taky. Teď je ten čas, kdy se i my můžeme prosadit před domácím publikem, a když se zařadí, tak potom i v play off v Řecku,“ vyhlásila veteránka USK Praha.

Účast z minulého evropského šampionátu v roce 2023 v Tel Avivu a Lublani, kde Češky skončily sedmé, si zopakují kapitánka Tereza Vyoralová, Veronika Voráčková, Gabriela Andělová, Eliška Hamzová, Emma Čechová, Kateřina Zeithammerová, Petra Holešínská a Natálie Stoupalová.